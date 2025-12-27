豪宅明年看高一线料升幅约10% 英皇方文彬：寿臣山15号维持市价推盘策略

新盘今年大额成交持续，英皇旗下港岛南区洋房项目寿臣山15号推售至今，套现超过48亿，销情相当不俗，虽然楼市显著回升，英皇地产方文彬表示，项目未来推售策略仍维持以市价水平推售，今年豪宅楼价表现理想，逾亿超级豪宅更看高一线，预计未来一年将有10%升幅以上。

记者 谭达成

英皇地产顾问方文彬接受本报专访时表示，寿臣山15号今年先后售出2座洋房，本月中以2.8986亿售出15号洋房，洋房面积4831方呎，折合呎价约6万；而6号洋房则于9月以5.7895亿售出，洋房面积9550方呎，呎价60623元，合计套现超过8.68亿，项目推售至今，累积已售出9座洋房，总套现金额超过48亿，成绩理想。

方文彬预料超级豪宅将再度成为市场资金的重要投资资产之一。( 何家豪 摄)

方文彬续称，项目共设有15座洋房，尚余洋房将继续以市场价策略推售。今年楼市在多项利好因素支持下，有不俗的表现，方文彬指出，利好豪宅的因素包括今年9月《施政报告》中大幅优化了「新资本投资者入境计划」，将投资移民购买住宅物业门槛从5000万降至3000万，本港银行9月开始跟随美联储局连环减息2次，对整体楼市均有刺激作用，对豪宅交投亦有推动作用。

超级豪宅将跑赢大市

方文彬续称，在利好因素推动下，大额成交频现，豪宅新盘亦逾亿成交个案屡见不鲜，尤以下半年交投情况更显著，单是下半年逾亿的一手豪宅新盘成交金额涉及资金高达逾百亿，逾亿成交个案及总金额较上半年升逾1倍及逾1.6倍，不少超级豪宅买家更早著先机偷步入市，预计这个趋势将延续至明年，未来一年超级豪宅市场亦将会跑赢大市，楼价升幅在10%以上。

豪宅交投受到股市的影响较大，方文彬指出，今年股市表现相当理想，IPO表现更名列世界前茅，造就财富效应，亦可推动豪宅需求，料超级豪宅将再度成为市场资金的重要投资资产之一，中原城市领先指数较4年前历史高位有25.25%差距，在楼价现阶段仍然升幅有限，目前是买家最好的入市时间来趁低吸纳。

南区山顶属传统豪宅地段重镇，方文彬称，寿臣山邻近多个富豪会所，区内住宅密度低、私隐度高，故吸纳一众名人及富商聚居；而当区全新供应罕有，预计区内楼价于未来可以继续上扬。

目前是最好入市时间

寿臣山15号共设有15座洋房，面积介乎3727至12073平方呎，当中最瞩目为面积逾10000平方呎的洋房，共有2伙，其中面积最大的2号洋房，面积12073平方呎，设有私人花园、天台、并设有私人升降机、泳池及健身室，洋房于去年10月以8.45亿连车位售出，呎价高见69991元。

寿臣山15号维持以市价推售，项目开放全新示范洋房，包括9号及15号屋，面积3727及4831方呎，均为4套房间隔，设有花园及天台，并设有私人升降机及泳池，气派十足。

预计南区楼价继续上扬

「十五五」即将展开，方文彬称，支持香港建国际创新创科中心，打造高端人才集聚高地，凸显本港独立地理优势，本港将成为不少创科人士、科企实业家的定居地，寿臣山15号最近亦相继录得不少创科企业家参观示范单位，属项目锁定的重要客源之一。

半山坚道项目 主打2房户型 部署明年推售

英皇今年售楼成绩不俗，寿臣山15号洋房项目较早前连沽2座洋房，涉额逾8.68亿，以及今年9月推售西半山the MVP，不足2个月沽清全数117伙最为瞩目，集团计划明年推售半山坚道项目，主打2房户型。

集团今年推盘成绩理想，9月份推出the MVP发售，先以招标形式打头阵，即获大手客以2.66亿连2个车位扫入29及30楼A室特色户，面积为2961及2990方呎，呎价高见44698元。

随后再以价单方式发售，项目不足2个月，全数117伙已沽清，为发展商套现逾24.8亿，其中位于28楼A室，面积1469方呎，为3房连双套房间隔，以6794.07万连1个车位获承接，呎价高见46250元，创项目新高。

今年推盘成绩除寿臣山15号洋房项目及the MVP外，同系位于屯门的洋房项目畔海亦连沽4座洋房，涉额逾2.14亿，售出单位亦包括半山捌号、香港仔澄天等，令集团今年至今售出单位已超过150伙，总套现金额超过37.3亿。