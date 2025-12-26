维港颂3房「即睇即签」 零议价7万获内地客承租

豪宅屋苑连录租务个案，港置高级联席董事谭浩智表示，北角维港颂高层A室，面积约1048方呎，属3房间隔，向西北望开扬景观。单位业主原以7万连车位放租，获外区客零议价承租，呎租约66.8元，属市价水平。

谭浩智续称，新租客据悉为内地大数据研发公司负责人，因业务需要来港，「即睇即签」租入上述单位。

事实上，屋苑近日另录1座中层B室租务个案，面积约1536方呎，属4房2套户型，拥维港海景，获豪宅家庭客垂青，以月租9万成交，呎租约59元。综合不同代理行资讯，维港颂现时放租盘量约10个，主要为3房及4房大单位，3房叫租约5.6万起，平均每方呎约64元。

维港颂获大额租务个案，一个3房户以每月7万获承租。

中原高级资深分区营业经理胡靖瞳说，西湾河逸涛湾1座极高层D室，面积868方呎，3房1套间隔，享开扬海景，放盘约两星期即以4.3万租出，呎租49.5元，属近期市场价。据了解，新租客为外区客，心仪屋苑拥豪华会所，故加快下决定承租单位。

中原首席分区营业经理黄家全指出，大角咀奥城．西岸高层A室，面积716方呎，属4套房间隔，另设工人套房，单位最新以3.25万租出，呎租45元。据悉，项目4房租盘向来较罕有，是次租出价钱与市场价相约。

骏愉居呎租52元

美联助理区域经理陈伟豪表示，位于跑马地传统豪宅地段的骏愉居，屋苑高层A室，面积约379方呎，为2房间隔，以月租2万租出，呎租约52.8元。