中细价屋苑频获承接 康怡3房获租客垂青758万成交

楼市动向
更新时间：11:40 2025-12-26 HKT
发布时间：11:40 2025-12-26 HKT

近月楼价租金齐升，中细价屋苑频获承接，有租客担心迟买更贵，加快「转租为买」步伐。美联首席高级营业经理蔡玉峰表示，鲗鱼涌康怡花园F座高层12室，面积约596方呎，为3房间隔，获同区租客垂青，趁新年前加快入市成为业主。单位成交价758万，呎价约12718元。

康怡3房每呎1.27万易手

蔡玉峰指出，上述成交单位处于「上康怡」，原业主近期开价约800万，获同区租客钟情，议价后以758万成交。原业主于2012年3月以约625万购入上述物业，是次转手帐面获利约133万，物业期内升值约21%。

康怡花园一个3房单位获租客垂青斥758万购入升级做业主。
康怡花园一个3房单位获租客垂青斥758万购入升级做业主。

新葵芳花园成交价518万

中原分行经理李大锦就指出，葵涌新葵芳花园B座高层3室，面积408方呎，属于2房间隔，原叫价538万，减价20万后以518万成交，呎价12696元。买家为区内租客，见接连减息后供楼较划算，故转租为买。据了解，原业主于2015年以485万买入上述单位，持货约10年，帐面获利33万，单位升值6.8%。

中原高级分行经理姚枝荣另表示，火炭星凯．堤岸3座高层E室，面积348方呎，1房间隔，区内租客以630万承接，呎价18103元。据了解，原业主于2024年以约706万购入单位，持货1年，是次易手帐面蚀76万，单位期内贬值约10.8%。

此外，祥益区域董事黄庆德说，屯门兆山苑J座低层7室，面积546方呎，2房户型，获外区换楼客垂青，为住近家人方便照应，以325万（自由市场价）购入上址自住，呎价为5952元。

