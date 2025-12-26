Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘假期首天沽15伙 柏珑、THE HADDON连环录成交 滶晨呎价2.63万

楼市动向
更新时间：10:08 2025-12-26 HKT
发布时间：10:08 2025-12-26 HKT

圣诞节长假期昨日正式展开，虽然不少港人外游，新盘交投稍稍受到影响，但昨天单日仍录约15宗成交，对比去年同期约15宗相若，其中以元朗锦上路柏珑系列单日连沽3伙最多。另红磡THE HADDON、九龙湾皓日及大埔上然亦连环录得成交，个别项目如黄竹坑滶晨II昨日亦增添成交，呎价高见2.63万。

由信和牵头，伙拍嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路站柏珑系列项目昨日亦连沽3伙，单日套现逾1606万，售出单位包括柏珑II的1座5楼B8室，单位面积352方呎，为1房间隔，以542.99万售出，成交呎价约15426元；另外2伙则位于柏珑III，其中3座12楼B7室，面积350方呎，1房间隔，以547.54万售出，成交呎价约15644元；而5座7楼B8室，面积353方呎，同为1房间隔，则以515.88万成交，呎价约14614元。同由信和牵头，与资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰于昨日售出3座28楼C5室，为面积299方呎的1房单位，售价为485万，成交呎价约16221元。

多个项目昨日连录成交，恒基旗下红磡THE HADDON连录2宗成交，合共套现1613.26万。昨日售出单位包括27楼A室，面积417方呎，属2房连储物室户型，以857.08万成交，呎价20553元；以及项目的7楼B室，面积369方呎，属大1房间隔，以756.18万成交，呎价约20493元。项目本月至今暂售出41伙，单位成交价由502.94万至857.08万，合共套现将近2.5亿。

元朗柏珑系列昨天单日连沽3伙，套现超过2600万。
元朗柏珑系列昨天单日连沽3伙，套现超过2600万。

皓日连售2伙

恒隆旗下九龙湾皓日昨日亦连售2伙，单日套现逾2400万，其中位于15楼A室，面积771方呎，为3房连套房间隔，以1418.6万售出，呎价18399元；另位于8楼C室2房户， 面积511呎，以1016万售出，呎价19883元。

万科香港大埔上然第2期亦连售2伙，包括1座18楼B5室2房户，面积445方呎，以552.8万成交，呎价12422元。

成交呎价较高的则有新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨II售出1伙，为项目2座31楼C室，面积591方呎，为2房连梗厨及书房间隔，售价1556.4万，呎价高见26335元，为昨日售出单位中最高。

SEASONS PLACE 540万售

其他成交尚有会德丰地产与港铁合作的将军澳日出康城SEASONS PLACE，售出3B座60楼C室1房户，成交价540.5万，呎价15991元。

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨日添1宗成交，项目的2C座17楼C室，面积551方呎，属2房梗厨间隔，成交价1157.8万，成交呎价约21013元。

启德海湾备受追捧，本月至今已录56宗成交，售出单位价钱介乎于551.8万至1773.8万，合共套现金额近4.8亿。

朗天峰每呎1.58万

嘉里发展的元朗现楼新盘项目朗天峰就录1宗连平台特色户成交，项目的1A座2楼B室，单位面积391方呎，附连116方呎的平台，属于2房梗厨连平台户型，单位以618万售出，呎价约15806元。

