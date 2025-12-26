房策刺激购买力 连环减息效应带动 楼市洗3年颓势 业界看好2026再弹升｜2025年回顾

今年政府推出多项利好楼市措施，刺激购买力加快释放，本港银行9月跟随美国重启减息，进一步带动楼市气氛。差估署私宅楼价指数6月起连月回升，9月报293.1点，超越去年底指数，令今年楼价倒升逾1.5%，一洗长达3年的下跌颓风。土地注册处首11个月录逾7.1万宗买卖登记，打破去年全年成绩外，更创2021年后近4年按年新高，新盘更强横，录逾2万宗成交，创一手新例后按年新高水平。

政府于今年2月《财政预算案》中，将100元印花税适用楼价范围，由300万扩大至400万后，迎来今年首个利好楼市措施，楼市气氛随即升温，一、二手交投显著增加，情况亦持续多月。政府今年提前于9月中公布《施政报告》，将投资移民购买住宅的成交价门槛，由5000万降低至3000万，虽然计算入总投资额仍维持1000万，但非住宅物业纳入计算总额则由1000万调升至1500万，再为楼市添动力，措施进一步提振楼市气氛。

财政司司长陈茂波今年2月在《财政预算案》中，将100元印花税适用楼价范围，由300万扩大至400万元。

6月起升势持续 连升5个月

政府推出的措施显著推动楼市交投，同时带动楼价重拾升轨，差估署楼价指数进一步反映市况，年初楼价指数跌势未止，4月初虽然初尝反弹，直至6月起升势持续至今，连升5个月，9月楼价指数报293.1点，超越去年12月289.2，令全年楼价倒升1.52%，10月楼价指数再度攀升至294.3，令今年首10个月，楼价升幅增至1.76%，一洗自2021年后连跌3年的颓势。

相关文章：政府卖地为库房进帐149亿 按年大增逾倍 新地年内连夺3项目

息口走势亦是带动楼市向好的其中主要因素，上半年美国联储局多次议息均维持利率不变，但4月资金显著流入本港，令拆息回落，更一度跌至1厘以下，成为政府楼市措施以外的利好因素，推动整体交投。

美国今年9月重启减息，本地银行随即跟随，两度合共减息0.25厘后，最优惠利率重返加息周期前水平。

美国重启减息 本地银行跟随

美国今年9月重启减息步伐，率先调低息率0.25厘，本地银行随即跟随，下调最优惠利率0.125厘，11月本地银行再度跟随美国下调最优惠利率0.125厘，两度合共减息0.25厘后，最优惠利率重返加息周期前水平，供楼负担进一步减少。

今年住宅租金走势更凌厉，差估署租金指数连升10个月，今年9月升至200.2点，打破2019年8月200.1点的高位，创历史新高水平，在供楼负担下降，租金持续上升，令「供平过租」情况更为显著，吸引用家入市，同时亦令投资客相继出动购货。

供平过租吸引用家入市

土地注册处今年首两个月每月只有4000多宗买卖登记，政府利好楼市措施及减息两项利好楼市因素推动下，交投显著回升，每月登记数字增至6000至7000宗，今年首11个月的注册量已升至逾7.1万宗，较去年全年约6.8万宗，增加约5.4%。

尽管楼市向好，但因市场仍有大批新盘货尾库存，发展商以低价策略推售新盘，造就新盘持续主导大市，全新项目推售均取得理想销情，情况在年初时并不显著，1月份交投维持在1000宗以下低水平，3月因政府新政策推动，交投大升至2400宗，为今年以来按月新高，4月受到中美关税战影响，交投稍回落，但仍在千宗以上，5月因拆息回落，交投急弹升，随后每月新盘成交均在1500宗以上，并连续11个月稳企千宗水平以上，新盘交投11月已升至1.87万，打破2019年全年1.85万，创一手新例后按年新高水平，全年成交更突破逾2万伙。

有业界人士预期明年，楼市势头将持续向好，楼价2026年可望升逾10%。

今年楼市表现理想，业界展望明年楼市料更胜一筹，中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，政府政策及减息等利好因素推动下，今年一手及二手交投明显增加，楼价重拾升轨，显示楼价已触底回升，更扭转过去3年的颓势，料今年全年楼价将有5%的升幅。展望2026年，陈永杰预期，在多项利好消息推动下，各项数据有望显著回升，成交量将大幅跃升30%，全年楼价有望再录得升幅，与2021年8月份的楼价高位将进一步收窄。

业界料楼价逾10%增长

美联集团行政总裁（住宅）马泰阳指出，今年政府推出印花税措施，有效提振细价楼市场，带动新盘销售，连环减息效应更有助楼市投资气氛，令今年楼市出现价量齐升的局面。展望明年，楼市势头将持续向好，多项因素推动楼价可望有逾10%增长，全年新盘交投将增加5%至2.1万宗，再创新高；二手交投亦有望增至5万宗水平，创近5年新高。

相关文章：新盘频现低价策略推售 收租西饼客纷大手扫货