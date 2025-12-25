Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

业界称楼价及租金持续上升 「面粉价」料呈上升趋势

楼市动向
更新时间：07:00 2025-12-25 HKT
发布时间：07:00 2025-12-25 HKT

本港经济持续好转，连带政府推出的地皮亦顺利批出，而且「面粉」价（地价）亦表现理想。业界人士指，楼价及租金持续上升，均增加发展商投地意欲，在楼市好转情况下，地价随即有上升趋势。

政府卖地仍然审慎

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，政府卖地仍然审慎，每季均推出1幅土地招标，并以铁路沿线及交通配套、社区设施完善等项目为主，如沙田及大围一带等地皮，以吸引财团角逐，其后亦顺利批出。

张翘楚指，政府因应市况，调低补地价金额，吸引程度大大增加，故有不少发展商趁低位完成项目补地价；认为今财年卖地收益达财年目标210亿仍然有挑战，若政府新一季推出多于一幅土地招标或推出贵重地皮，在顺利批出下可拉高土地收入。另外，新盘成交全年料录约2万宗成交，加上楼价及租金持续上升，均增加发展商投地意欲，在楼市好转情况下，地价随即有上升趋势。

下年势推更多卖地表地皮

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，在2023年有三次卖地表地皮流标收场，故自2024年起减少卖地。但2025年8月起的屯门海珠路、港铁屯门16区第一期，以及荃湾永顺街三项目均获远超市场预期成绩。毋庸置疑，政府必定于下年推出较多卖地表地皮，以应对市场需求。

另一方面，梁沛泓说，今年有两宗逾10亿补地价的北都换地个案，政府在年中预告区内尚有4宗申请处理中。市场普遍预期楼价明年持续上升，亦随著北都发展步伐加快，估计政府明年从补地价的收益也会有可观增长。

