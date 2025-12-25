政府卖地为库房进帐149亿 按年大增逾倍 新地年内连夺3项目

随著本港经济持续复苏，整体楼价亦止跌回升，物业交投量上升之际，连带财团更积极增加土储，总结今年政府先后售出6幅地皮，连同「一铁一局」及私人项目补地价等收益，估计为库房进帐高约149.74亿，结束连跌3年跌势，按年增加约79.92亿或1.1倍。

政府今年以来透过卖地表推出4幅住宅地，连同物流地及电动车充电站各1幅，合共6幅地皮均顺利售出，来自卖地表收入录约84.72亿，对比去年约17.43亿，按年急增约67.29亿或3.9倍。

收入占本财年目标约71%

期内私人项目补地价收入暂录约56.41亿，估计政府今年全年来自土地收入约149.74亿，较去年全年约69.82亿，按年劲增约79.92亿，升幅高达1.1倍，并结束连续3年跌势，占《预算案》中预计本财政年度210亿地价收入的71.3%。

年内批出最贵重地皮属物流地，在2月底由唯一入标者新加坡主权基金淡马锡（Temasek）旗下公司丰树产业，以36.786亿投得的青衣「巨无霸」物流地（青衣市地段第202号），可建总面达335.8万方呎，是政府近1年半批出最贵重地皮，每呎楼面地价约1,500元，当时属市场估值上限价。

今年2月以36.786亿批出的青衣「巨无霸」物流地，金额是今年内批出最贵重地皮。

荃湾住宅地属年内最贵

年内批出4幅住宅地，最贵为11月中旬荃湾永顺街与德士古道交界住宅地（荃湾市地段第441号），涉及可建总楼面约43.48万方呎，料提供790伙，今年以来最大幅住宅地，由华懋以24.75亿击败其余8财团夺标，每呎楼面地价约5,692元，创该区地价新高纪录，而且较同区2年半前批出的楼面地价高出约24.3%之余，对比市场估值上限价更高出约26.5%。

其次为屯门海珠路住宅地（屯门市地段第569号），信和在今年8月以10.89亿力压其余7组财团得手，每方呎楼面地价约3,860元，当时属高于市场估值上限价约38%。

另外2幅住宅地批出价钱大约6亿，均由新地夺标，分别为今年1月卖地表首幅售出的地皮，为沙田大围美田路(沙田市地段第651号)，以6.06亿力压其余5组财团投得，每方呎楼面地价约3128元。其次为曾流标的东涌第106B区住宅地，亦由该公司在今年2月以6.02亿力压其余3组财团夺标，每呎楼面地价约1501元。连同「一铁一局」项目计，新地今年连夺3地。

华懋以24.75夺标荃湾永顺街住宅地，每呎楼面地价约5692元，创该区地价新高纪录。

连续2年未有商业地供应

除地皮外，政府在11月批出1幅电动车充电站项目，为大埔广福道1M及1N号（大埔市地段第264号）项目，由中电源动公司以2200万中标。

在商业气氛不景气，写字楼空置率持续高企环境下，今年来政府并未推出商业用地招标，再度「零」供应，属连续2年未有同类用地供应。

新地今年连夺2幅住宅地，包括以6.06亿投得沙田大围美田路地皮。

「一铁一局」今年批出2项目

除卖地表地皮外，今年以来「一铁一局」共批出2个项目，包括市建局在今年5月批出的旺角山东街/地士道街发展项目，涉及金额约8.6068亿，由中国海外力压5财团投得项目发展权，每呎楼面地价约5349元，属市场估值上限价。

上述项目地盘面积2.66万方呎，涉及可建总楼面16.09万方呎。该局为让项目有更高设计弹性，应用旺角分区计划大纲图内「住宅和非住宅地积比互换」核准规划工具，在不超过现时总楼面下，将住宅地积比率上限由7.5放宽至8.5倍，总楼面增加约1.8万方呎或13.4%，至15.2万方呎，预计可提供约380伙。

中国海外在今年5月中标市建局旺角山东街/地士道街发展项目。

据了解，中标财团将来卖楼收益达25.5亿，须按机制向市建局分红，比例为20%，以该项目住宅楼面上限约15.2万方呎计算，即平均呎价约1.678万便触发分红机制。另外，该项目设有限呎条款，住宅单位面积不得少于280方呎。

而港铁在今年11月亦批出1个项目，为屯门第16区站第一期物业发展项目，由新地力压其余5个入标财团夺得项目发展权。该项目毗邻屯门河道及兴建中的港铁屯门南延线第16区站，是次推出的第一期料提供逾1,000伙。

新地在今年11月夺港铁屯门第16区站第一期物业发展项目。

项目将分期进行发展，第一期物业发展项目位处东北面部份，可经有盖行人通道连接第16区站和商场，其住宅可建总楼面约60.11万方呎，料提供逾1000伙。据了解，港铁容许中标者分两期支付地价，一半在招标时支付，余下半数可于项目取得入伙纸或2031年11月底的落成期前缴付，即6年后才付清地价，属市场罕见安排；而分红比例固定为29%。