北角英皇道地舖放售 连约意向价5000万

利嘉阁（工商舖）地产商业部/商舖部及投资部联席董事许建方表示，北角英皇道165至175号公主大厦地下1号、10至13号舖位，建筑面积约2640方呎，意向价约5000万，每呎售价约18939元。

平均呎价约1.89万

上述物业现由茶餐厅承租，月租约17万，料回报约4.1厘。上述舖位门阔约15呎，舖深约70呎，楼高约11呎6吋，提供250A三相电、煤气、来去水及洗手间等设施。

许氏又指，物业毗邻港铁炮台山站，并对正行人过路设施，加上邻近酒店、投注站、街市、屋苑及多间学校等，人流畅旺，区内的民生消费及食肆需求庞大。

北角英皇道165至175号公主大厦地舖，意向价约5000万。

柴湾地厂每呎叫价9623元

美联工商营业董事吴伟华表示，柴湾安业街6至10号合明工厦G楼B室全层，建筑面积约3637方呎，意向价3500万，平均呎价约9623元，全层连约出售，由两组租客承租，合共月租11.6万，租约期至2027年，料回报约4厘。

吴伟华续指，该单位三面单边地厂，门面则宽约127呎，并且设有宽阔出入口，可供车辆直接驶入，适合仓储、物流、汽车服务或大型展示等用途。

另外。物业坐落于小西湾工业区域，毗邻区内大型商场及住宅项目，十分方便。