工商舖录3588宗买卖 按年21% 中原料明年首季录约940宗成交

2025年工商舖呈现「量升价稳」，据中原（工商舖）统计，截止12月15日共录约3588宗买卖，较去年全年升约20.9 %，总金额录约643.32亿，仅窄幅上落。该行预料，明年首季录约940宗工商舖成交，价格筑底，金额达约126亿。

用家主导商厦市场

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，全年累计录约747宗商厦成交，按年增近40%，为2021年来首度再录全年升幅，总金额至约364.88亿，按年升约38.4%。阿里巴巴与蚂蚁集团购入铜锣湾港岛壹号中心共13层写字楼，作价约72亿，为2025年最大宗成交。季内亦录华侨银行(香港)以约11.6亿向英皇集团购入中国华融大厦全幢，预计日后将作自用。

陈氏指出，全年累计录甲厦租务约5576宗，涉及面积约1633万方呎，较2024年分别升约1.3%及约10.3%。最高租务为简街资本预租Central Yarks涉6层楼面，共逾22.3万方呎，呎价约137元，相当于月租约3061万，2027年起交付。

中原（工商舖）潘志明表示，今年工商舖暂录约3588宗买卖，按年升近20%。

二手工厦价格受压

中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，发展商降价促销，带动工厦一手销情，今年全年工厦累计录约2140宗，按年升约27.3%，然而，价格仍然受压，第四季录金额约28亿，按季回落约20.2%，全年总金额录约147.4亿，较去年回落约17%。

商厦价格筑底 舖市寻底中

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，全年舖位总成交宗数约701宗，金额约131亿，按年分别减约6.5%及34.2%。美国麦当劳沽舖瞩目，回报约4.8至7.3厘。潘氏指出，2025年度逾亿元工商舖成交录得约70宗，涉及总成交金额约409.1亿；总括来说，商厦已筑底，然而舖市仍在寻底。