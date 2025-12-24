Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工商舖录3588宗买卖 按年21% 中原料明年首季录约940宗成交

楼市动向
更新时间：10:40 2025-12-24 HKT
发布时间：10:40 2025-12-24 HKT

2025年工商舖呈现「量升价稳」，据中原（工商舖）统计，截止12月15日共录约3588宗买卖，较去年全年升约20.9 %，总金额录约643.32亿，仅窄幅上落。该行预料，明年首季录约940宗工商舖成交，价格筑底，金额达约126亿。

用家主导商厦市场

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，全年累计录约747宗商厦成交，按年增近40%，为2021年来首度再录全年升幅，总金额至约364.88亿，按年升约38.4%。阿里巴巴与蚂蚁集团购入铜锣湾港岛壹号中心共13层写字楼，作价约72亿，为2025年最大宗成交。季内亦录华侨银行(香港)以约11.6亿向英皇集团购入中国华融大厦全幢，预计日后将作自用。

陈氏指出，全年累计录甲厦租务约5576宗，涉及面积约1633万方呎，较2024年分别升约1.3%及约10.3%。最高租务为简街资本预租Central Yarks涉6层楼面，共逾22.3万方呎，呎价约137元，相当于月租约3061万，2027年起交付。

中原（工商舖）潘志明表示，今年工商舖暂录约3588宗买卖，按年升近20%。
中原（工商舖）潘志明表示，今年工商舖暂录约3588宗买卖，按年升近20%。

二手工厦价格受压

中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，发展商降价促销，带动工厦一手销情，今年全年工厦累计录约2140宗，按年升约27.3%，然而，价格仍然受压，第四季录金额约28亿，按季回落约20.2%，全年总金额录约147.4亿，较去年回落约17%。

商厦价格筑底 舖市寻底中

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，全年舖位总成交宗数约701宗，金额约131亿，按年分别减约6.5%及34.2%。美国麦当劳沽舖瞩目，回报约4.8至7.3厘。潘氏指出，2025年度逾亿元工商舖成交录得约70宗，涉及总成交金额约409.1亿；总括来说，商厦已筑底，然而舖市仍在寻底。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
6小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
16小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
19小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
17小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
19小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
20小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
2025-12-23 11:20 HKT