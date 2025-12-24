Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资客斥资1400万购白石角两伙屋苑收租 租金回报率均逾3厘

楼市动向
更新时间：10:25 2025-12-24 HKT
发布时间：10:25 2025-12-24 HKT

受惠租金持续向上，投资客入市态度转趋积极。美联分行高级营业经理高剑明表示，一名投资者合共斥资近1400万，购入大埔白石角University Hill及Silicon Hill两伙单位收租，按市值租金计算，租金回报率均逾3厘。

高剑明表示，成交单位包括Silicon Hill第5座高层B8室，面积约413方呎，2房间隔。据悉，单位早前以680万放售，近期减价至668万获投资者洽购，议价后以639万成交，呎价约15472元，属市价水平。

另一宗成交为University Hill第1座顶层连天台户，面积约409方呎，2房间隔，据悉单位早前以850万放售，议价后以701万成交，呎价约17139元，属市场价成交。现时2个单位市值租金每月约1.8万至1.9万，按成交价计算，租金回报率均逾3厘。

该行分行营业经理蔡洁雯表示，同区云汇2座中层B1室，面积292方呎，开放式间隔。据悉，单位早前以438万放售，获投资客洽购，议价后以430万成交，呎价约14726元。

