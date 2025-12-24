本月楼宇买卖暂录约6369宗 按月增16.6% 创近20个月新高

楼市气氛好转，交投跟随增加。中原指出，本月首19日整体楼宇买卖合约登记录约6396宗，预期全月录约8300宗，按月增加16.6%，创去年4月之后近20个月新高。

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，截至本月19日，12月整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录约6396宗，预期全月录约8300宗，较11月的7121宗，按月增16.6%，反映两次减息后，楼市气氛向好，楼价稳步上升，增强买家入市信心。

料全年录约8万宗

年初至今整体登记录约78099宗，较去年全年的67979宗，高出14.9%，预期全年录约80000宗，按年增加近两成，创2021年录96133宗之后4年新高。

本月首19日一手录约1365宗买卖登记，预期全月录约1700宗。虽然较11月1813宗，按月下跌6.2%，但为连续10个月超过1500宗，为2004年3月后逾21年以来首见。年初至今一手暂录20159宗买卖登记，较去年全年16869宗，高出19.5%，预期全年录约20500宗，按年升逾2成，创2019年录20685宗后6年新高。

二手私人住宅方面，截至本月19日暂录2820宗，预期全月录约3800宗，较11月的3553宗，按月上升7%，不仅为今年4月之后8个月高位，同时连续9个月企稳3000宗以上，为2021年12月后近4年来再现。

另外，年初至今二手私宅暂录38695宗买卖登记，较去年全年33792宗，高出14.5%，预期全年二手录约39700宗，按年上升近两成，创2021年录51928宗后4年新高。