新盘年内交投量首破2万宗 房策及减息带动创《一手新例》后新高

月内有多个新盘接连推出销售，并取理想成续，连带货尾盘亦同告加快，令本月截至昨日一手市场共录逾1105宗成交，总结今年以来新盘交投突破2万宗，创《一手新例》实施12年来历史新高纪录。业界人士指，受惠百元印花税等一系列楼市政策，以及减息等利好因素，加上发展商低市价推盘刺激新盘成交量，并推高年内新盘成交量。

连续11个月逾千宗

在多项利好因素带动下，新盘市场仍然成楼市焦点，其表现更是一枝独秀，据市场消息指出，昨日新盘单日再添逾36宗成交，本报统计，本月截至昨日，新盘售出单位已超过1105宗，已属连续11个月企稳逾千宗水平。

较19年旧纪录高6%

总结今年以来新盘交投已突破2万宗，更是自2013年4月底实施《一手住宅物业销售条例》约12年以来新盘成交首次突破2万宗纪录，对比2019年历史高位的逾1.87万宗旧纪录，更多出约逾1200宗，并将旧纪录推高约6%；而且去比去年的1.58万宗，按年更升逾26%。

回顾今年以来新盘成交量表现，除1月录765宗交投外，其余月份均录逾千宗以上，最多为3月份达2420宗，当时受惠《财政预算案》百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，楼市气氛即时回暖，销情再创佳绩，当月销情创年内单月新高。

业界：低市价推盘策略奏效

美联物业高级董事布少明表示，今年楼市受惠多项利好因素，如减息及房策等，加上租金持续上升，刺激用家、投资者及来港人才等购货，而发展商在年内更趁势群起推盘，并采低市价策略推盘，成功「以价换量」，并推高年内新盘成交量，更成功去库存；他形容今年属「转角市」，料全年楼价升约5%，终止3年跌，料明年整体「价量齐升」，楼价升幅加快。

港置研究部董事王品弟指出，政府在《财政预算案》中调低从价印花税税阶，减轻市民置业负担，激活本地首置及刚性需求；随后《施政报告》放宽「新资本投资者入境计划」的住宅投资限制，为高端及豪宅市场引入新资金。

上述措施有效打破市场观望氛围。同时，减息预期及租金上升推动「租转买」用家与长线收租客积极入市，支持楼市价量趋稳。

利嘉阁研究部主管陈海潮说，发展商随即配合百元印花税政策推出大量细单位应市，大受市场追捧。虽然市场反应热烈，但发展商维持低价推售策略，令交投持续畅旺，而因应楼价低水及租务需求极旺，更引发不少投资者重回市场趁低吸纳现楼货尾放租。

大手客个案暂录560宗按年升近5%

今年港股表现理想，配合美国重启减息，带动投资者今年入市更频密，部分新盘更不时出现大手客承接。美联分析师岑颂谦指出，据美联研究中心综合土地注册处资料，已知一手大手客（即同一买家于同一月份及同一新盘购入多于一个单位）于今年首11个月共录得560宗，比起去年同期534宗上升约4.9%，较未撤辣2023年同期仅59宗，更是劲升近8.5倍。

按涉及单位计算，今年首11个月一手大手客共涉及约1378个单位，按年增加约1.5%，比起23年同期更大升近9.3倍。虽然一手大手客明显增多，但是相信以长线投资部署为主。以今年首11个月计，一手大手客涉及约1378伙，只占同期近1.89万宗一手私宅注册量约7%，显示目前一手市场以用家主导。

600万以下中小户最受捧

岑颂谦续称，一手大手客最集中吸纳的依然是600万或以下中小型单位，今年首11个月共涉及666伙，占同期一手大手客接近一半，而数量较去年同期升约27.3%，反映不少投资者锁定中细价物业作长线收租。