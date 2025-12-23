Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莲香居登陆旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金10.2万

楼市动向
百年老字号继在中环重开后，早前「过海」到尖沙咀开设分店，近日将据点扩至旺角，承租西洋菜南街与弼街一个楼上巨舖，月租10.2万，平均呎租25.5元，较旧租金减27%。

西洋菜南街218至220号生发大楼3楼全层，由莲香居以每月10.2万承租。
西洋菜南街218至220号生发大楼3楼全层，由莲香居以每月10.2万承租。

市场消息透露，西洋菜南街218至220号生发大楼3楼全层，建筑面积4000方呎，于2024年4月交吉至今，最新由以莲香居每月10.2万承租，平均呎租25.5元，租约为期6年。

上址旧租客为北京老家，2021年至2023年5月每月租金12万，随后续租加至每月14万，惟该店于2024年4月已交吉，在交吉逾一年后获承租。

莲香楼老板黄熙仁接受本报查询，证实以每月10.2万承租上述巨舖，他表示，旺角是餐饮界兵家必争之地，背靠「金鱼街」及旺角火车站，区内有始创中心地标商厦，他有信心在这市场「占据其中一小部分」，希望将「莲香」品牌慢慢做大，做到极致。

他又说，莲香楼是百年老字号，1927年8月10日在中环皇后大道中开业，90年代中期迁至威灵顿街160号至今。旺角莲香居则为莲香饮食集团开拓一场美食探索。

莲香楼和莲香居皆以「手推点心车」闻名，设有茶盅泡茶及自助式点心卡，以传统方法手工即做点心及怀旧经典粤菜，保留传统老式茶楼风味。

