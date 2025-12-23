Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金钟力宝全层3亿连约易手 纪惠集团沽售 19年升值1.2倍

楼市动向
更新时间：11:21 2025-12-23 HKT
发布时间：11:21 2025-12-23 HKT

近期有见甲厦成交炽热，纪惠集团趁势沽货，最新为金钟力宝中心全层单位，以约3亿易手，平均呎价约14765元，持货19年间升值1.2倍。

平均呎价14765元市场消息透露，金钟海富中心一期16楼全层，建筑面积约20318呎，以约3亿易手，平均呎价约14765元，原业主为纪惠集团，于2006年1月以1.367亿购入上址，持货19年帐面获利1.633亿，物业升值近1.2倍。

金钟海富中心一期16楼全层，纪惠集团以约3亿沽货。
金钟海富中心一期16楼全层，纪惠集团以约3亿沽货。

租金回报料逾3.7厘

市场消息透露，上址部分连约及部分交吉易手，该全层其中面积约1.1万呎的地方，租予卓健医疗，另约2000方呎租予牙科诊所，尚有约8000余呎出租中，以市值呎租45元计算，若该全层悉数租出，新买家料回报近3.7厘。

金钟海富中心早前亦录一宗成交，涉及7楼01室，面积约4165方呎，以约4000万元成交，呎价十为多年来首度跌破1万元，仅约9603元，属该厦2009年以来呎价新低。

纪惠集团期亦沽售南区赤柱滩道8号物业，作价3.1亿售出，赤柱滩道8号醇庐，楼龄约51年，由3座3层高的低密度住宅组成，一共有9个单位，及10个车位。地盘面积约26600方呎，现有实用面积约18852方呎。

相关文章：纪惠3.1亿沽赤柱滩道豪宅

该物业每座物业各3层，每层实用面积约为2095方呎，设有泳池。若以现有楼面面积18852平方呎计，最新成交呎价约16444元。若以项目最高重建楼面面积19950方呎计，楼面呎价约15539元。纪惠早于1987年以约2000万买入上址，帐面获利2.9亿，物业升值逾14倍。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
20小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
19小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
23小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
14小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
2小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
22小时前