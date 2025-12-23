金钟力宝全层3亿连约易手 纪惠集团沽售 19年升值1.2倍

近期有见甲厦成交炽热，纪惠集团趁势沽货，最新为金钟力宝中心全层单位，以约3亿易手，平均呎价约14765元，持货19年间升值1.2倍。

平均呎价14765元市场消息透露，金钟海富中心一期16楼全层，建筑面积约20318呎，以约3亿易手，平均呎价约14765元，原业主为纪惠集团，于2006年1月以1.367亿购入上址，持货19年帐面获利1.633亿，物业升值近1.2倍。

金钟海富中心一期16楼全层，纪惠集团以约3亿沽货。

租金回报料逾3.7厘

市场消息透露，上址部分连约及部分交吉易手，该全层其中面积约1.1万呎的地方，租予卓健医疗，另约2000方呎租予牙科诊所，尚有约8000余呎出租中，以市值呎租45元计算，若该全层悉数租出，新买家料回报近3.7厘。

金钟海富中心早前亦录一宗成交，涉及7楼01室，面积约4165方呎，以约4000万元成交，呎价十为多年来首度跌破1万元，仅约9603元，属该厦2009年以来呎价新低。

纪惠集团期亦沽售南区赤柱滩道8号物业，作价3.1亿售出，赤柱滩道8号醇庐，楼龄约51年，由3座3层高的低密度住宅组成，一共有9个单位，及10个车位。地盘面积约26600方呎，现有实用面积约18852方呎。

该物业每座物业各3层，每层实用面积约为2095方呎，设有泳池。若以现有楼面面积18852平方呎计，最新成交呎价约16444元。若以项目最高重建楼面面积19950方呎计，楼面呎价约15539元。纪惠早于1987年以约2000万买入上址，帐面获利2.9亿，物业升值逾14倍。