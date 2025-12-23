Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾住宅地竞投激烈 中标价高次标仅约7% 5标出价均逾10亿

楼市动向
更新时间：11:06 2025-12-23 HKT
发布时间：11:06 2025-12-23 HKT

华懋上月中旬以24.75亿击败其余8财团夺得荃湾永顺街与德士古道交界，每呎楼面地价约5692元，创该区地价新高纪录。地政总署昨日以不具名方式，公布其余落选标价，出价介乎4.35亿至23亿，楼面呎价约1000至5290元。

有财团「执鸡」心态入标

首两标出价相当接近，次标出价约23亿，与中标价相差1.75亿或约7%，每呎楼面地价约5290元，可见差距相当细，竞争十分激烈；紧随其后标价为20.4698亿，与中标价相差4.2802亿或17.3%。

同时有5标出价均逾10亿，即介乎12.63亿至18.15亿，楼面呎价约1000至4174元，与中标价相差约26.7%至49%。值得留意的是，有财团以「执鸡」心态入标投地，最后一标出价仅4.35亿，楼面呎价约1000元，与中标价相差20.4亿或82.4%。

资料显示，上述住宅地上月以24.75亿批予华懋，每方呎楼面地价约5692元，地价创该区新高纪录，对比市场估值上限高出约26.5%。入标财团包括长实、新地、恒基、会德丰地产、嘉华、鹰君、中国海外，信和伙拍嘉里及招商局置地的财团。

荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，涉及可建总楼面逾43万方呎。
荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，涉及可建总楼面逾43万方呎。

该地是华懋时隔逾1年再夺住宅地，对上一幅是去年10月以10.21165亿投得的沙田小沥源沙田围路与小沥源路交界住宅地，当时每呎楼面地价约3357元。

荃湾区对上一幅批出住宅地为宝丰路地皮，2023年2月以14.388亿批予嘉里，当时平均每方呎楼面地价约4578元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
20小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
19小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
23小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
14小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
2小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
22小时前