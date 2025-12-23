荃湾住宅地竞投激烈 中标价高次标仅约7% 5标出价均逾10亿

华懋上月中旬以24.75亿击败其余8财团夺得荃湾永顺街与德士古道交界，每呎楼面地价约5692元，创该区地价新高纪录。地政总署昨日以不具名方式，公布其余落选标价，出价介乎4.35亿至23亿，楼面呎价约1000至5290元。

有财团「执鸡」心态入标

首两标出价相当接近，次标出价约23亿，与中标价相差1.75亿或约7%，每呎楼面地价约5290元，可见差距相当细，竞争十分激烈；紧随其后标价为20.4698亿，与中标价相差4.2802亿或17.3%。

同时有5标出价均逾10亿，即介乎12.63亿至18.15亿，楼面呎价约1000至4174元，与中标价相差约26.7%至49%。值得留意的是，有财团以「执鸡」心态入标投地，最后一标出价仅4.35亿，楼面呎价约1000元，与中标价相差20.4亿或82.4%。

资料显示，上述住宅地上月以24.75亿批予华懋，每方呎楼面地价约5692元，地价创该区新高纪录，对比市场估值上限高出约26.5%。入标财团包括长实、新地、恒基、会德丰地产、嘉华、鹰君、中国海外，信和伙拍嘉里及招商局置地的财团。

荃湾永顺街与德士古道交界住宅地，涉及可建总楼面逾43万方呎。

该地是华懋时隔逾1年再夺住宅地，对上一幅是去年10月以10.21165亿投得的沙田小沥源沙田围路与小沥源路交界住宅地，当时每呎楼面地价约3357元。

荃湾区对上一幅批出住宅地为宝丰路地皮，2023年2月以14.388亿批予嘉里，当时平均每方呎楼面地价约4578元。