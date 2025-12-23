Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑频录投资客连租约承接 租金回报率介乎3.22厘至4.38厘

楼市动向
更新时间：10:51 2025-12-23 HKT
发布时间：10:51 2025-12-23 HKT

住宅租金维持高位，大型屋苑如奥运站维港湾、小西湾蓝湾半岛及屯门时代广场等，甚至单幢楼如九龙湾伟景楼及上环启发大厦等，连环录投资客连租约购入单位收租，租金回报率介乎3.22厘至4.38厘。

维港湾826万成交

港置分行高级区域董事黄庆龙表示，奥运站维港湾6座中层F室，面积约457方呎，属2房间隔，单位以840万连租约放盘约两个星期，获外区长线投资客洽购，议价13.2万之后，最终以826.8万成交，呎价约18092元，属市价水平，按单位现时每月租金约2.22万，租金回报率逾3.22厘。

美联分行高级营业经理黄志佳表示，小西湾蓝湾半岛3座中层E室，面积约436方呎，属2房户型，单位近期开价约700万连租约放售，议价后以680万成交，呎价约15596元，属市价水平。据了解，买家购入单位后会先保留作收租用途，租约期满后才决定是否自用，若按单位现时每月租金约1.95万计算，租金回报率约3.4厘。

时代广场每呎1.17万

祥益区域董事袁思贤表示，屯门时代广场B座低层6室，面积314方呎，2房间隔，最新获区内投资客斥资368万连租约承接，呎价约11720元，属市价水平，买家只需缴付100元印花税。袁氏又说，单位现时每月租约1.1万，按上述成交价计算，租金回报率约3.6厘。

美联分行营业经理陈伟健表示，葵涌芊红居2座中层B室，面积424方呎，2房间隔。据了解，单位今年7月于自由市场开价约550万连租约放售，有区内投资客见屋苑呎租持续破顶，议价后以536.8万承接，呎价约12660元，属市价水平。按单位现时每月租金1.75万计算，租金回报率逾3.9厘。

除大型屋苑之外，高回报单幢楼同属投资客目标。港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾伟景楼高层M室，面积约392方呎，属2房间隔，单位原开价400万放售，放盘约一年后获同区投资客洽购，经议价后轻微减价2万，最终以398万成交，呎价约 10153元，属市价水平。据了解，单位现时已交吉，若按市值租金每月1.3万计算，租金回报率逾3.9厘。

利嘉阁分行经理卢圣锋表示，上环启发大厦中层C室，面积约380方呎，采1房间隔，单位原以488万连租约放售，议价后获外区投资客以460万合理价承接，呎价约12105元。据了解，现时单位每月租金约1.68万。按上述成交价计算，租金回报率达4.38厘。

