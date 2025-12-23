中半山波老道超级豪宅21 BORRETT ROAD限量招标 招标期至明年1月

楼市气氛向好，发展商积极加推旗下新盘余货单位应市；其中长实旗下中半山波老道超级豪宅21 BORRETT ROAD，昨上载新销售安排，于下周一（29日）起招标发售项目5楼7室，单位面积2316方呎，属4房间隔，招标期至明年1月9日。

维港．湾畔4伙提价2%

中国海外牵头发展的启德维港．湾畔1B期昨日更新现有的2张价单，为多伙单位提价，其中包括最新销售安排中推出的4伙。

发展商将于周五（26日）起以先到先得形式开售4伙，包括2B座27楼B室，面积579方呎，为2房1套连储物室户型，定价由2067.7万提高2%至最新的2109万，计算12%折扣优惠后，折实售价约1855.9万，折实呎价约32054元。

另外3伙为2B座23楼、25楼及27楼的C室，面积同为569方呎，3房间隔，均于是次更新价单时提价2%，最新折实售价介乎1831.6万至1859.2万，折实呎价约32190至32675元

蔚蓝东岸加推5伙海景大户

五矿旗下油塘蔚蓝东岸，发展商亦加推1座海景单位，根据昨日最新上载的销售安排，推出5伙3房1套连储物室海景大户，于周五起至下周三（31日）期间每日招标形式发售。

是次推出单位面积由832至845方呎，全部位于项目第1座中层，拥三家村避风塘及蓝塘海峡海景。蔚蓝东岸本月至今已售出14伙，套现逾1.5亿；项目自开售以来累计售出506伙，总销售金额突破47亿。