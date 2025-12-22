Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄鱼滩2房户银主盘开价380万拍卖 较估价低24%

更新时间：12:33 2025-12-22 HKT
发布时间：12:33 2025-12-22 HKT

大埔自然景观丰富，依山傍水，且保留不少历史建筑，给予住户在繁忙的都市生活中享受一点休闲与恬静，区内黄鱼滩一个银主盘，开拍价380万，较估价低24%，平均建筑呎价5499元。

较银行估价低24%

黄开基拍卖行发言人表示，大埔黄鱼滩171号2楼，建筑面积691方呎，2房1套间隔，附连天台，属银主盘，开拍价380万，较银行估价500万低约120万或24%，建筑呎价5499元，将于12月23日（二）拍卖，同场共有29项物业可供竞投。

大埔黄鱼滩一个村屋银主盘，开拍价380万，较估价低24%。
大埔黄鱼滩一个村屋银主盘，开拍价380万，较估价低24%。

该单位间隔四正实用，客饭厅呈长方开则，配合家具可轻易分明间隔客饭厅位置，大厅设有落地玻璃门连接室外露台，增加采光度。另外，室外景观开扬，可外望连绵翠绿山林，私隐度高，属市场上罕见放盘。寝室方面，主人寝室空间宽阔，设有睡床后仍有大量空间放置其余家具，其余睡房亦见实用。该单位整体环境干净，住户只需要简单清洁布置即可入住。

小学校网为84，是热门校网之一，区内至少8间小学出现超收情况，其中网内热门小学有香港教育学院赛马会小学、保良局田家炳千禧小学、港九街坊妇女会孙方中书院等。

中学校网为大埔区，该区不少中学著重培养学生的阅读兴趣，另外亦利用多元化教学培养学生学习兴趣，迦密栢雨中学、恩主教书院、圣公会莫寿增会督中学等均为区内知名学校。

