大型屋苑连环录成交 过去周末太古城3房户1128万易手

圣诞节长假期前，二手市场气氛仍然向好，大型屋苑更成为入市主力，其中太古城近期频录逾千万成交，过去周末一个3房户亦以1128万易手。

持货13年升值38%

中原副区域营业董事张光耀表示，太古城周末录得海景花园彩天阁（58座）高层G室二手成交，面积717方呎，属3房连套房间隔，单位以1128万成交，呎价15732元。原业主于2012年以820万购入，持货约13年，帐面获利308万，单位升值38%。

九龙区大屋苑亦录成交，中原分区营业经理袁显岸表示，黄埔花园本周末录得1宗成交，属4期6座中层F室，实用面积814平方呎，3房套房间隔，以1190万沽出，呎价14619元。

新界区方面，利嘉阁首席分区董事关腾达表示，东涌映湾园在刚过去的周末录1宗成交，为6座中层C室，面积约548方呎，成交价568万，呎价约10365元。

美联物业高级董事布少明表示，发展商推盘步伐积极，一手销情畅旺，刺激购买力释放，带动整体市场气氛，昨日为冬至，不少业主及准买家做节，而且圣诞及新年临近，部分市民更选择外游，受传统节日因素影响，难免窒碍二手睇楼活动及成交，预期节日因素淡化后，二手成交将回稳上升。