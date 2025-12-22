Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大型屋苑连环录成交 过去周末太古城3房户1128万易手

楼市动向
更新时间：12:13 2025-12-22 HKT
发布时间：12:13 2025-12-22 HKT

圣诞节长假期前，二手市场气氛仍然向好，大型屋苑更成为入市主力，其中太古城近期频录逾千万成交，过去周末一个3房户亦以1128万易手。

持货13年升值38%

中原副区域营业董事张光耀表示，太古城周末录得海景花园彩天阁（58座）高层G室二手成交，面积717方呎，属3房连套房间隔，单位以1128万成交，呎价15732元。原业主于2012年以820万购入，持货约13年，帐面获利308万，单位升值38%。

九龙区大屋苑亦录成交，中原分区营业经理袁显岸表示，黄埔花园本周末录得1宗成交，属4期6座中层F室，实用面积814平方呎，3房套房间隔，以1190万沽出，呎价14619元。

新界区方面，利嘉阁首席分区董事关腾达表示，东涌映湾园在刚过去的周末录1宗成交，为6座中层C室，面积约548方呎，成交价568万，呎价约10365元。

美联物业高级董事布少明表示，发展商推盘步伐积极，一手销情畅旺，刺激购买力释放，带动整体市场气氛，昨日为冬至，不少业主及准买家做节，而且圣诞及新年临近，部分市民更选择外游，受传统节日因素影响，难免窒碍二手睇楼活动及成交，预期节日因素淡化后，二手成交将回稳上升。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
46分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前