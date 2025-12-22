投资客1600万大手扫入西九龙维港汇2伙 呎价高见2.53万

本港租金升势持续，投资客频出动购货，西九龙维港汇昨日连沽3伙，当中包括一组投资客大手扫入2伙1房，共涉近1600万，个别单位呎价高见2.53万。

由信和及会德丰地产牵头伙拍嘉华及爪哇合作发展的维港汇，昨日连沽3伙，一组买家连扫位于第1期维港汇I，包括3B座20楼F室，面积320方呎，以812.02万售出，呎价25376元；另位于3B座5楼C室，面积同为320方呎，以786.59万成交，呎价24581元，两伙共涉资1598.61万。

此外第2期维港汇II亦添成交，昨日售出位于3B座16楼G室，面积278方呎，属开放式户型，单位以623.62万售出，呎价22432元。

维港汇分3期发展，合共提供1437伙，项目2021年3月推售至今，累售单位已增至1408万，套现超过234亿。