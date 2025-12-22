商厦录450宗买卖 按月回落5% 租用楼面按月升5.8%

踏入传统租赁淡季，11月整体商厦活动放缓，惟个别金融机构趁租金调整，加快落实承租核心区甲厦。根据中原（工商舖）统计显示，11月整体写字楼租赁成交宗数回落至约450宗，较上月微跌约5%，租用楼面则录约124.77万方呎，按月升约5.8%。

中原：租用楼面按年减约6.47%

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，11月份商厦租赁宗数按月微跌约4.86%，较去年同期约452宗仅窄幅上落，租用楼面面积则录约124.77万方呎，按月录约5.81%增幅，按年减约6.47%。

11月份瞩目租赁为，法资背景的东方汇理银行续租金钟太古广场2期4层，作为其亚太区总部，为期10年至2034年，涉及面积约85000方呎，若以呎租约110元计算，料月租约935万。该行一直租用金钟太古广场多层办公楼层逾20年。

整体空置率12.53%

陈氏指出，港岛区整体甲厦空置率稍见回升，11月份整体空置率12.53%，较上月微升0.01个百分点，按年减少0.15个百分点。当中，金钟及铜锣湾空置率分别7.2%及7.21%，按月微升0.13及0.02个百分点，按年则改善0.65及1.58个百分点。

此外，九龙区11月份整体空置率15.04%，与上月持平，按年则增加1.38个百分点。各区各自发展，尖沙嘴及九龙湾空置率分别7.05%及22.31%，按月回落0.14及0.23个百分点，按年减1.28及2.73个百分点。观塘空置率回升至14.94%，按月及按年分别升0.18及3.13个百分点。