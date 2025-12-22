中环业丰2单位作价998万 香港宁波同乡会承接 平均呎价逾1万

核心区商厦交投持续，买家趁市况低迷吸纳，香港宁波同乡会连购中环业丰大厦2个单位，平均呎价逾1万，涉资合共逾998万。

平均呎价10861元

中环德己立街2至18号业丰大厦8楼B室，建筑面积约517方呎，以561.5万易手，平均呎价10861元，买家为香港宁波同乡会。原业主于1995年6月以160万购入8楼B室，持货30年帐面获利401.5万，物业升值2.5倍。

另一个单位为8楼H室，建筑面积400余呎，以436.6万易手，买家同为香港宁波同乡会。原业主于1995年9月以180万购入，持货30年帐面获利256.6万，物业升值1.42倍。

中环业丰大厦2个单位以逾998万易手，买家为香港宁波同乡会。

香港宁波同乡会购入上述2单位，涉资合共998万，该厦现时于该厦4楼设有会所，业内人士预期，该会购入上述2个单位，或作为自用。

业丰大厦楼高11层，坐落于德己立街和威灵顿街交界，距港铁中环站D2出口仅5分钟步程，大楼共9层办公楼层 （1至9楼）及2层零售 （B及G楼），适合半零售用途。商厦市值呎租逾40元，主要租户为美容、医疗、律师事务所、贸易行业。