Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环业丰2单位作价998万 香港宁波同乡会承接 平均呎价逾1万

楼市动向
更新时间：11:55 2025-12-22 HKT
发布时间：11:55 2025-12-22 HKT

核心区商厦交投持续，买家趁市况低迷吸纳，香港宁波同乡会连购中环业丰大厦2个单位，平均呎价逾1万，涉资合共逾998万。

平均呎价10861元

中环德己立街2至18号业丰大厦8楼B室，建筑面积约517方呎，以561.5万易手，平均呎价10861元，买家为香港宁波同乡会。原业主于1995年6月以160万购入8楼B室，持货30年帐面获利401.5万，物业升值2.5倍。

另一个单位为8楼H室，建筑面积400余呎，以436.6万易手，买家同为香港宁波同乡会。原业主于1995年9月以180万购入，持货30年帐面获利256.6万，物业升值1.42倍。

中环业丰大厦2个单位以逾998万易手，买家为香港宁波同乡会。
中环业丰大厦2个单位以逾998万易手，买家为香港宁波同乡会。

香港宁波同乡会购入上述2单位，涉资合共998万，该厦现时于该厦4楼设有会所，业内人士预期，该会购入上述2个单位，或作为自用。

业丰大厦楼高11层，坐落于德己立街和威灵顿街交界，距港铁中环站D2出口仅5分钟步程，大楼共9层办公楼层 （1至9楼）及2层零售 （B及G楼），适合半零售用途。商厦市值呎租逾40元，主要租户为美容、医疗、律师事务所、贸易行业。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
46分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前