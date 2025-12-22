Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘销情稳 2日沽逾80伙 SEASONS系列频获承接 启德海湾呎价见2.13万

楼市动向
更新时间：10:10 2025-12-22 HKT
发布时间：10:10 2025-12-22 HKT

圣诞节长假临近，假期气氛渐浓，惟楼市情况向好，余货新盘成交持续，一手市场于过去周末共录逾80宗成交，其中将军澳日出康城SEASONS系列周末录15宗成交，销情最佳，昨日中九龙绕道（油麻地段）正式通车，亦带动启德区交投，区内新盘包括MONACO、DOUBLE COAST及启德海湾齐录成交，其中启德海湾两日连售9伙，个别单位呎价见2.13万。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，中九龙绕道（油麻地段）正式通车，缩短东九至西九车程外，亦有助加快将军澳至西九的车程，利好消息刺激下，集团将军澳日出康城SEASONS系列项目及启德MONACO都录成交。

将军澳日出康城SEASONS PLACE昨日录2宗成交，3B座48楼C室，面积338方呎，为1房开放式厨房户型，售价530.3万，呎价15689元；而3B座59楼B室，面积449方呎，2房开放式厨房间隔，就以716.5万成交，呎价15958元。连同PARK SEASONS及GRAND SEASONS，整个SEASONS系列过去周末共售出15伙。

MONACO成交价1872万

同系启德MONACO的2A座32楼B室，3房间隔，面积678方呎，售价1872万，呎价27611元。项目开售至今累售1753伙，套现逾110.1亿。

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾于过去周末连录9宗成交，售出单位包括6伙2房及3伙1房，合共套现约7635.3万，售出单位包括第2C座18楼B室，面积482方呎，为2房连梗厨间隔，成交价1028.8万，呎价21344元；同座的17楼E室，面积315方呎，为1房连开放式厨房间隔，就于昨日以620.9万成交，呎价19711元。

另位于2A座7楼C室，面积498方呎，为2房连储物室间隔，成交价981.1万，呎价19701元；以及2B座28楼H室，面积431方呎，为2房开放式厨房间隔，以803.1万售出，呎价18633元。项目从开售至今累积合共售出635伙。

柏珑连售4伙

信和牵头伙拍嘉华与中国海外合作发展的元朗柏珑亦连录成交，昨日售出2伙，包括位于柏珑I第5座16楼B1室，面积339方呎，属1房户型，以536.48万售出，呎价15825元；另位于柏珑II昨日售出5座7楼B1室，面积483方呎，属2房间隔，单位以701.73万售出，呎价14529元，总括柏珑过去周末共售出4伙，套现逾2300万。

万科香港发展的大埔马窝路上然就于过去2日添加13宗成交，合共套现8311.4万。上然2期于昨日售出2伙，包括1座的6楼A3室，面积310方呎，以396.4万售出，呎价12787元；第3期昨日录2宗成交，5座的9楼A5室及12楼A3室，面积438及435方呎，均为2房户型，成交价分别为507.4万及518.6万，呎价11584及11922元。

相关文章：信和频抢攻 连环推盘应市 柏珑连沽33伙 柏景峰突加推每呎1.59万

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
22小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
21小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款
突发
38分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
21小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
21小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
16小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
13小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
22小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
18小时前