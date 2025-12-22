港银5轮减息助供楼少一成 惟HIBOR回落空间有限 还有何办法悭息｜曹德明

美国联储局年内最后一次议息会议正式结束后，将基准利率由3.75厘至4厘区间，下调到3.5厘至3.75厘区间，本港大型银行同日亦宣布最优惠利率（P）维持不变。总结2024年至2025年港美减息周期，美国于去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月共下调基准利率6次，累计减息达1.75厘。香港方面，本港银行于去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月共下调最优惠利率5次，累计减息达0.875厘。由于最优惠利率于早前的5轮减息后，已回复至加息周期前的水平，本港银行理论上已无进一步减息空间，因此今次未有跟随美国减息亦属合理。

按息由4.125厘降至3.25厘

港银于减息周期内共减息5次，供楼人士及置业人士最为受惠。以贷款额500万元，贷款年期为30年计算，减息周期前，P按息率及H按封顶息率均为4.125厘，每月供款为24,232元，入息要求为48,465元；经过银行5次减息后，实际按息由减息周期前的4.125厘，下调0.875厘至现时3.25厘，每月供款可减少约一成（2,472元）至21,760元，入息要求亦相应减少约一成（4,945元）至43,520元。业主的利息支出有所减少，供款压力得以缓解，同时市民的置业信心提升，有望带动楼市交投量增加。

现时一般新造H按计划为「H+1.3厘」，封顶息率为3.25厘，即HIBOR需跌至1.95厘以下，实际按息才可进一步下降。不过，近期本港1个月HIBOR维持在3厘上下水平，加上受年结因素影响，年底HIBOR仍反复徘徊于3厘左右。

定按息率较H按低出52点子

此外，本港银行体系总结余维持约539亿港元。美国此次减息幅度较为保守，HIBOR回落空间相对有限，预计HIBOR于明年初大致徘徊于2厘至3厘区间，因此H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。在HIBOR短期内或未能大幅回落下，有意置业人士如想即时节省更多利息，不妨考虑汇丰银行推出的2.73厘定息按揭计划，该计划的息率较一般新造P按及H按的3.25厘低出52点子。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁