太古城持货13年转手赚308万 清水湾道金苑获外籍买家入市

随着圣诞节长假将至，市场仍有不少用家趁机选购优质盘。美联分行区域经理吴肇基说，鲗鱼涌太古城彩天阁高层G室，面积约717方呎，以1,128万市价易手，呎价约15,732元。而单位原业主于2012年以820万购入，持货13年转手，帐面获利约308万或38%。

租客忧「迟买会贵」 加快入市

中原副区域营业董事袁广达表示，鲗鱼涌汇豪峰低层B室，面积685方呎，以1,210万成交，呎价17,664元。袁氏指，新买家为租客，担心迟买会贵，故加快入市步伐。据悉，原业主于2017年以1,370万买入，帐面蚀160万或约12%。

世纪21奇丰物业西贡区营业董事廖振雄指，西贡清水湾道金苑D座一个顶层户，面积1,069方呎，获外籍买家以1,175万承接，呎价10,992元。原业主于2005年以585万购入，帐面获利590万或1倍。

世纪21奇丰分行助理区域营业董事黎健峰透露，马鞍山银湖．天峰7座中层C室，面积762方呎，以1,128万易主，呎价约14,803元。