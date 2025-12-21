Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

贝沙湾海景户获金融高管青睐 每月5.1万租出

楼市动向
更新时间：09:38 2025-12-21 HKT
发布时间：09:38 2025-12-21 HKT

近期豪宅租务市场表现活跃，利嘉阁首席联席董事招佩贞称，薄扶林贝沙湾6期3座中层A室，面积约1,029方呎，可享全海景致，获金融高管睇楼后即时议价，以5.1万连车位承租，呎租约50元。

晓翠山庄呎租34元

中原分行高级分行经理张少聪表示，沙田晓翠山庄12座低层B室，积1,184方呎，获同区客议价后以4万租出，呎租约34元。

另一方面，新入伙盘亦连录租赁个案，港置分行区域董事方文伟指，长沙湾晓栢峰B座一个低层户，面积约250方呎，吸引一对夫妇睇楼后即议价以1.42万承租，呎租约57元。业主于去年3月以约454.3万购入，享回报约3.8厘。

NOVO LAND获「即睇即租」

祥益高级分行经理黄文乐称，屯门NOVO LAND 3A期1座高层B室，面积474方呎的2房，单位附新净装修及发展商家电，由区内客以1.5万「即睇即租」，呎租约32元。业主今年以约556万购入，租金回报达3.2厘。

