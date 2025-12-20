Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

纪惠3.1亿沽赤柱滩道豪宅

楼市动向
更新时间：18:03 2025-12-20 HKT
发布时间：18:03 2025-12-20 HKT

纪惠集团近日以约3.1亿沽售赤柱滩道8号物业，市场消息透露，买家为一名熟悉港岛南区及赤柱的本地投资者，有见豪宅价格大跌，认为是入市时机，现时回报逾3厘，由于物业高楼龄，地积比亦未用尽，长远可作重建，发挥物业的潜力。

纪惠集团今年初放售南区赤柱滩道8号物业，叫价5.2亿元，直至8月份减至4亿，近日减至3.1亿元易手，累减约40%，该集团2019年以5.5亿元购入物业，持货6年间贬值约44%。

资料显示，赤柱滩道8号醇庐由3座3层高的低密度住宅组成，一共9个单位，每伙面积约2095方呎，另有10个车位。纪惠集团购入醇庐后，一直用作收租，今年5月，该项目其中一个单位以每月9万元租出，业界预期，9个单位月收约81万元，回报约3.1厘。

项目具重建价值

项目亦具重建价值，楼龄约51年，占地面积约26,600方呎，现址面积约18.852方呎，呎价约16,444元。以项目最高重建楼面面积19,950方呎计算，楼面呎价约15,539元。

纪惠集团于2019年购入赤柱滩道8号，及赤柱滩道10号多个单位，当时计划合并重建，惟有见随后市况逆转，取消重建计划。今年初更陆续出售套现。

除了赤柱滩道8号外，早前以1.1亿元沽赤柱滩道10A及B号地下2个单位，呎价1.8万元，该2个单位早于2017年以1.28亿元购入，帐面亦蚀让约1,780万元。

