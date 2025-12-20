宏福苑五级火｜政府将发每年15万补助 有灾民传被加租33%至2万

大埔宏福苑火灾导致无数家庭顿失家园，政府将于下周起向业主发放每年15万元、即每月平均1.25万元的租金补助，为期两年。据本地传媒报道，有宏福苑居民火灾后在区内以月租1.5万元暂租单位，但自政府公布派发租金补助后，业主随即要求加租至2万元。民政及青年事务局局长麦美娟今日表示，留意到大埔区内有租盘业主在补助公布后加租，她呼吁业主体恤居民处境，勿「趁火打劫」大幅加租。

该宏福苑居民李先生又认为，每月1.25万元的补助并不足够，并建议增至1.5万元，建议政府提供原居单位同等大小租值的资助。

报道又引述大埔区内地产代理指，大埔租盘供应本就紧张，月租1.25万元或以下的单位十分有限，因为大部分租盘在暑假期间已被留学生租下。自政府宣布新措施后，地产代理已接获多宗来自宏福苑居民的查询，租楼需求骤增。

