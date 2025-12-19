协成行旺角中心申改装学生宿舍 提供198个房间

学生住宿需在供不应求之下，政府随即为学生宿舍政策拆墙松绑。协成行旺角中心商厦项目，最新向城规会申请改装学生宿舍，以提供198个房间，涉及276个宿位。

上址地盘面积约2,996方呎，以地积比率不多于15.323倍发展，现址为1幢楼高23层商厦，涉及总楼面约45,912方呎，申请改装成198个房间。

协成行指，相关申请已根据该计划向教育局提交，并于今年10月9日已获教育局接纳。在有待屋宇署进一步审批后，该项目将在1楼至22楼提供合共198个房间，暂涉及276个宿位，当中项目将设有132间单人房、54间双人房及12间三人房。房间面积约97方呎至312方呎，每间房均设有独立淋浴间。