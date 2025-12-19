中环国金二期逾14万方呎租出 投资管理公司QRT进驻涉及6层楼面

近年金融市场表现旺热，带动甲厦需求，英国投资管理公司QRT（Qube Research & Technologies），大手承租中环国际金融中心二期，涉及6层楼面合共14万方呎，规模之大仅次于今年中、轰动市场的简街资本大手承租海滨3期甲厦。

港铁宣布，已与全球量化与系统化投资管理公司Qube Research & Technologies（QRT）签订合约，承租公司于国际金融中心二期（国金二期）所持物业的其中6层，合共超过14万方呎办公室，配合亚太区业务迅速扩展，QRT预计于2027年分阶段进驻，成为该厦主要商户。

市场料月租逾1400万

本报向港铁查询租金等详情，惟发言人未有透露租金，强调并没有进一步资料提供。港铁公司物业及国际业务总监邓智辉指，国金二期作为世界级金融中心重要地标，亦是港铁透过「铁路加物业」模式发展的成功典范。QRT选择落户国金二期，展现金融投资界别对香港业务发展据点的信心。

今年来全港第二大宗

市场人士表示，港铁租予QRT的楼面涉及为中层楼层，市值呎租每呎由100元至120元，若以每呎逾100元计算，月租逾1400万，每年租金高达1.68亿，为罕见的大手租赁，仅次于今年6月，承租中环海滨3期甲厦22.3万方呎楼面，市场人士料呎租约137元，月租高逾3000万。

QRT总部设於伦敦，业务遍及全球，专门提供不同地区和资产类别的多元化资产策略部署。QRT首席营运总裁（亚太区）Murray Steel表示，QRT目前在全球设有13个办事处，其中5个位于亚太区。QRT自2018年成立以来，视香港为亚太区域及全球营运的重要枢纽。

港铁公司除了持有部分楼层外，亦为国金二期提供物业管理服务。港铁管理团队为大楼设立建筑讯息模拟一站式平台，利用物联网及人工智能等崭新科技，全方位监测大楼的各类设施及系统，荣获本届「国际建筑机电人工智能大挑战」中的「2025年最佳建筑及工程人工智能创新大奖」冠军。