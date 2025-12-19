佐敦吴松街商住厦 意向价8800万 平均呎价约14674元

今年初起市场录多宗全幢物业成交个案，有业主趁势放售佐敦吴松街全幢商住厦，意向价约8800万。中原（工商舖）商舖部高级分区营业董事马振顺表示，佐敦吴松街41至43号商住楼，楼高6层，地舖面积约1267方呎，1至5楼则为住宅，每层楼面约942方呎，涉总建筑面积约5997方呎，平均呎价约14674元。

佐敦吴松街41至43号商住楼，意向价约8800万。

平均呎价约1.46万

马氏指出，项目邻近弥敦道多条巴士路线站，与佐敦港铁站约5分钟步程，该物业毗邻永安百货，附近一带超市、便利店等生活配套，并邻近吴松街临时熟食小贩市场及庙街夜市，饮食选择众多，再加上邻近香港理工大学，因此无论改装为学生宿舍或简朴房亦相当合适。