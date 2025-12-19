Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角电脑中心舖位招租 短租每月逾2.2万

楼市动向
更新时间：11:52 2025-12-19 HKT
发布时间：11:52 2025-12-19 HKT

有业主看好本港零售市道增长，趁势推出旗下旺角电脑中心一篮子舖位招租，并委托中原（工商舖）作牵头代理，短租每月约2.2万，适合潮流IP产品、电子数码产品、模型及一般应节装饰产品等零售商户进驻。

面积最少228方呎

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，旺角花园街49至69号旺角电脑中心一篮子商舖，涉及地下入口及1至3楼部分舖位。当中1至3楼舖位，建筑面积由228方呎起，部分相连单位可打通，其中一楼115至118号舖及三楼318至321号舖，可合并逾1000方呎巨舖。

同时，业主因应假期节日将至，特别推出短租优惠，月租由22000元至104500元不等，部分舖位配备基本装修，商户可即租即用，赶及在圣诞及新年零售业旺季前开业，把握黄金档期的销售时机。

可合并逾1000呎巨舖

潘氏补充，位处花园街与奶路臣街的旺角电脑中心，为区内地标商场之一，邻近「波鞋街」及「女人街」等知名购物热点，以年轻人及潮流人士为主，现时商场租户则多为从事相机、手机及数码产品配件的零售业务。潘氏认为，访港旅客数字及零售业销货额均已连月录得升幅，反映本港零售市道已重回升轨。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前