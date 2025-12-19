旺角电脑中心舖位招租 短租每月逾2.2万

有业主看好本港零售市道增长，趁势推出旗下旺角电脑中心一篮子舖位招租，并委托中原（工商舖）作牵头代理，短租每月约2.2万，适合潮流IP产品、电子数码产品、模型及一般应节装饰产品等零售商户进驻。

面积最少228方呎

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，旺角花园街49至69号旺角电脑中心一篮子商舖，涉及地下入口及1至3楼部分舖位。当中1至3楼舖位，建筑面积由228方呎起，部分相连单位可打通，其中一楼115至118号舖及三楼318至321号舖，可合并逾1000方呎巨舖。

同时，业主因应假期节日将至，特别推出短租优惠，月租由22000元至104500元不等，部分舖位配备基本装修，商户可即租即用，赶及在圣诞及新年零售业旺季前开业，把握黄金档期的销售时机。

可合并逾1000呎巨舖

潘氏补充，位处花园街与奶路臣街的旺角电脑中心，为区内地标商场之一，邻近「波鞋街」及「女人街」等知名购物热点，以年轻人及潮流人士为主，现时商场租户则多为从事相机、手机及数码产品配件的零售业务。潘氏认为，访港旅客数字及零售业销货额均已连月录得升幅，反映本港零售市道已重回升轨。