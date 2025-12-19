Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中上价屋苑纷录获利成交 将军澳海天晋顶层特色户3180万易手

楼市动向
更新时间：11:01 2025-12-19 HKT
发布时间：11:01 2025-12-19 HKT

二手市场持续向好之际，连带中上价屋苑亦连录交投，当中将军澳海天晋2座一个顶层特色户以3180万易手；而跑马地比华利山D座低层户持货至今约16年沽售，帐面劲赚约1492万。

海天晋3180万易手

将军澳海天晋2座一个顶层特色户，面积1115方呎的4房套单位，另连453方呎平台、1060方呎天台，当中平台设有按摩池（JACUZZI），以3180万登记成交，呎价约28520元；据悉，原业主于2016年以3014万购入，持货9年易手，帐面获利约166万或约5.5%。

比华利山劲赚1492万

跑马地比华利山D座低层户，面积1455方呎，以2750万连车位成交，呎价约18900元；据了解，原业主于2009年以1258万购入，持货至今约16年沽货，帐面获利约1492万或1.2倍。

二手市场持续向好，连带多区中上价屋苑亦连录获利交投。
二手市场持续向好，连带多区中上价屋苑亦连录获利交投。

世纪21日升地产联席董事蔡嘉骏表示，北角城市花园9座中层D室，面积约945方呎，属3房连主人套房设计，向南望开扬园景，以1268万易手，呎价13418元。据了解，原业主于2014年以1250万购入，持货11年转手，帐面仅获利18万或约1.4%。

中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山2期迎海．星湾18座低层G室，面积811方呎，属3房连套房及工人套房间隔，议价后以1238万易手，均呎价15265元。据了解，原业主于2014年以964万购入，持货11年转手，帐面获利274万或约28.4%。

美联分行区域经理罗定康说，将军澳日出康城领凯9座低层RC室，面积约1002方呎，属4房套连工人套间隔，单位以960万元放盘约9个月，获区内买家洽询，议价后以905万承接，呎价约9032元。而原业主于2011年以约732万购入单位，持货约14年转手，帐面赚约173万或约23.6%。

中原分行高级分区营业经理林忠煜指，湾仔慧贤轩中层A室，面积385方呎，为2房间隔，单位景观开扬，获新来港家庭客以692万购入，呎价约17974元。据了解，新买家为为方便小朋友于同区上学，见上址间隔合适，价格相宜，即快速决定入市自用。

中原分行分区营业经理冯健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老汇街82号高层A室，面积553方呎，以612.8万沽出，呎价约11081元。据了解，帐面获利197.8万或47.7%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
5小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
5小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
19小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
4小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
8小时前