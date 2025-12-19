中上价屋苑纷录获利成交 将军澳海天晋顶层特色户3180万易手

二手市场持续向好之际，连带中上价屋苑亦连录交投，当中将军澳海天晋2座一个顶层特色户以3180万易手；而跑马地比华利山D座低层户持货至今约16年沽售，帐面劲赚约1492万。

海天晋3180万易手

将军澳海天晋2座一个顶层特色户，面积1115方呎的4房套单位，另连453方呎平台、1060方呎天台，当中平台设有按摩池（JACUZZI），以3180万登记成交，呎价约28520元；据悉，原业主于2016年以3014万购入，持货9年易手，帐面获利约166万或约5.5%。

比华利山劲赚1492万

跑马地比华利山D座低层户，面积1455方呎，以2750万连车位成交，呎价约18900元；据了解，原业主于2009年以1258万购入，持货至今约16年沽货，帐面获利约1492万或1.2倍。

二手市场持续向好，连带多区中上价屋苑亦连录获利交投。

世纪21日升地产联席董事蔡嘉骏表示，北角城市花园9座中层D室，面积约945方呎，属3房连主人套房设计，向南望开扬园景，以1268万易手，呎价13418元。据了解，原业主于2014年以1250万购入，持货11年转手，帐面仅获利18万或约1.4%。

中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山2期迎海．星湾18座低层G室，面积811方呎，属3房连套房及工人套房间隔，议价后以1238万易手，均呎价15265元。据了解，原业主于2014年以964万购入，持货11年转手，帐面获利274万或约28.4%。

美联分行区域经理罗定康说，将军澳日出康城领凯9座低层RC室，面积约1002方呎，属4房套连工人套间隔，单位以960万元放盘约9个月，获区内买家洽询，议价后以905万承接，呎价约9032元。而原业主于2011年以约732万购入单位，持货约14年转手，帐面赚约173万或约23.6%。

中原分行高级分区营业经理林忠煜指，湾仔慧贤轩中层A室，面积385方呎，为2房间隔，单位景观开扬，获新来港家庭客以692万购入，呎价约17974元。据了解，新买家为为方便小朋友于同区上学，见上址间隔合适，价格相宜，即快速决定入市自用。

中原分行分区营业经理冯健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老汇街82号高层A室，面积553方呎，以612.8万沽出，呎价约11081元。据了解，帐面获利197.8万或47.7%。