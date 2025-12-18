Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁指全球投资管理公司QRT租国金二期6层楼面 涉逾14万呎

楼市动向
更新时间：16:50 2025-12-18 HKT
发布时间：16:50 2025-12-18 HKT

港铁今日宣布，已与全球量化与系统化投资管理公司Qube Research & Technologies（QRT）签订合约，承租公司于国际金融中心二期（国金二期）所持物业的其中六层，合共超过14万方呎办公室空间，配合亚太区业务的迅速扩展。QRT预计于2027年分阶段进驻，成为该厦主要商户。

港铁物业及国际业务总监邓智辉表示，国金二期是位处铁路及重要交通枢纽上盖的甲级商厦，是香港作为世界级金融中心重要地标，亦是港铁透过「铁路加物业」模式发展的成功典范。港铁非常欢迎QRT选择落户国金二期，这不仅反映物业的地理及策略优势，同时展现金融投资界别对香港业务发展据点的信心。

QRT总部设於伦敦，业务遍及全球，专门提供涵盖不同地区和资产类别多元化资产策略部署。QRT首席营运总裁(亚太区) Murray Steel表示，国金二期一直被公认为香港最顶尖甲级商厦，拥有卓越管理、完善的基础设施及交通配套，为高效协作提供理想环境。QRT目前在全球设有13个办事处，其中5个位于亚太区。QRT自2018年成立以来，视香港为亚太区域及全球营运重要枢纽，落户国金二期进一步反映对香港发展信心与承诺。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

