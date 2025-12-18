Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙丰传进驻铜锣湾FASHION WALK巨舖 月租120万 恒隆：不作评论

楼市动向
更新时间：10:59 2025-12-18 HKT
发布时间：10:59 2025-12-18 HKT

临近年底并非舖位租赁旺季，惟今年仍连录大手租赁，铜锣湾核心区百德新街段一个巨舖，面积约10000方呎，以每月逾120万租出，平均呎租120元，租客为药妆店，并以即将上市的连锁药妆店龙丰集团呼声最高。

上址为铜锣湾百德新街20号FASHION WALK，现址为连锁时装店「H&M 」，包括地库、地舖、1及2楼共4层，每层楼面约1.2万方呎，共4.6万方呎。

铜锣湾百德新街20号FASHION WALK，一个万呎地舖由药妆店承租。
铜锣湾百德新街20号FASHION WALK，一个万呎地舖由药妆店承租。

巨舖面积约1万呎 

市场消息透露，随着近年零售业畅旺，部分行业积极拓展，现址由「H&M 」的Fashion Walk地舖，涉及其中约1万呎楼面，以每月逾120万租出，以即将上市的连锁药妆店龙丰集团呼声最高，平均呎租120元。

本报昨日就上述租赁向Fashion Walk业主恒隆地产查询，发言人回应指，对个别租赁不作评论。

龙丰近年频在核心区落户
龙丰近年频在核心区落户
龙丰在旺角商场家乐坊地下巨舖开设旗舰店，约1.8万方呎，市传月租逾100万，呎租约55元。
龙丰在旺角商场家乐坊地下巨舖开设旗舰店，约1.8万方呎，市传月租逾100万，呎租约55元。
最瞩目的为去年5月承租广东道86至98号文利大厦地下1至3号舖，建筑面积约4275方呎，月租约100万。
最瞩目的为去年5月承租广东道86至98号文利大厦地下1至3号舖，建筑面积约4275方呎，月租约100万。
该集团早于2022年进驻中环，承租皇后大道中37号余道生行地下及阁楼巨铺。
该集团早于2022年进驻中环，承租皇后大道中37号余道生行地下及阁楼巨铺。

市场人士指，在经历疫市及经济不景后，不少知名零售商撤出市况，包括化妆品连锁品卓悦以及零食连锁店优之良品，龙丰早于疫情前杀出血路，疫后更大肆扩张，「包办」零食市场。

该集团更于今年11月底向港交所递交上市申请，独家保荐人星展，计划集资扩充销售网络（包括增开11间新店）、优化线上线下渠道，继续提升品牌及供应链。

相关文章：龙丰集团申上市 零售额计全港第一大药房 拟加开11间新店

Fashion Walk租务组合，涉及约33万方呎楼面，今年中，淘宝香港站「PapaHome 淘宝家具实体店」亦承租Fashion Walk，涉及约4万方呎楼面，为继今年2 月在尖沙嘴中港城开业以来，全港第二间店，将计划于明年次季开幕。

该店更较首间分店面积多出约60%，除了加入餐饮元素外，销售商品数量将从1万款，大幅增至10万款。知名艺人兼企业家王嘉尔（Jackson Wang）透过旗下TEAM HOLDING， 正式成为PapaHome新股东及策略投资者。

相关文章：

龙丰旺角据点再扩张 每月40万租弥敦道地舖 较旧租加14%
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前