龙丰传进驻铜锣湾FASHION WALK巨舖 月租120万 取代H&M 恒隆：不作评论

更新时间：10:59 2025-12-18 HKT
发布时间：10:59 2025-12-18 HKT

临近年底并非舖位租赁旺季，惟今年仍连录大手租赁，铜锣湾核心区百德新街段一个巨舖，面积约10000方呎，以每月逾120万租出，平均呎租120元，租客为药妆店，并以即将上市的连锁药妆店龙丰集团呼声最高。

上址为铜锣湾百德新街20号FASHION WALK，现址为连锁时装店「H&M 」，包括地库、地舖、1及2楼共4层，每层楼面约1.2万方呎，共4.6万方呎。

巨舖面积约1万呎 

市场消息透露，随着近年零售业畅旺，部分行业积极拓展，现址由「H&M 」的Fashion Walk地舖，涉及其中约1万呎楼面，以每月逾120万租出，以即将上市的连锁药妆店龙丰集团呼声最高，平均呎租120元。

本报昨日就上述租赁向Fashion Walk业主恒隆地产查询，发言人回应指，对个别租赁不作评论。

市场人士指，在经历疫市及经济不景后，不少知名零售商撤出市况，包括化妆品连锁品卓悦以及零食连锁店优之良品，龙丰早于疫情前杀出血路，疫后更大肆扩张，「包办」零食市场。

该集团更于今年11月底向港交所递交上市申请，独家保荐人星展，计划集资扩充销售网络（包括增开11间新店）、优化线上线下渠道，继续提升品牌及供应链。

就铜锣湾门店的最新情况，H&M官方证实，旗下香港铜锣湾门店因租约期满，将于2026年2月21日正式结束营业。
 
H&M强调，集团一向重视香港市场，会积极寻找合适地点开设新门店，同时优化零售网络，顾客可转往其他门店或透过香港官网购物。
 
H&M表示，香港作为大湾区重要城市，在集团发展策略中占据关键地位，未来会透过优化门店组合，提升产品供应及品牌体验。集团将继续加速大中华区发展，包括在港及大湾区重点城市核心商圈开新门店、升级高潜力门店（深圳H&M 1234 Space旗舰店已于2025年夏季完成升级改造），优化整体门店网络以实现长期盈利目标。

Fashion Walk租务组合，涉及约33万方呎楼面，今年中，淘宝香港站「PapaHome 淘宝家具实体店」亦承租Fashion Walk，涉及约4万方呎楼面，为继今年2 月在尖沙嘴中港城开业以来，全港第二间店，将计划于明年次季开幕。

该店更较首间分店面积多出约60%，除了加入餐饮元素外，销售商品数量将从1万款，大幅增至10万款。知名艺人兼企业家王嘉尔（Jackson Wang）透过旗下TEAM HOLDING， 正式成为PapaHome新股东及策略投资者。

龙丰旺角据点再扩张 每月40万租弥敦道地舖 较旧租加14%
 

