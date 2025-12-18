银行纷拓据点 租核心区巨舖 星展每月100万进驻弥敦道复式舖 较高峰期跌七成

继汇丰银行预租铜锣湾京华中心5层舖后，再有银行承租核心区巨舖。尖沙咀弥敦道金域假日酒店复式舖，曾由东方表行承租18年，撤出后，巨舖刚以每月逾100万租出，新租客料为星展银行承接，较高峰期月租跌70%。

相关文章：汇丰银行预租铜锣湾京华中心5万呎巨舖 每月400万 较高峰期跌7成

资料显示，尖沙咀弥敦道50号金域假日酒店地下2及3号舖、阁楼及1楼，面积合共约7000方呎，以每月逾100万租出，平均呎租约143元。

该物业坐落弥敦道及么地道单边，属尖沙咀弥敦道人流旺段，舖位楼底高，外形甚为抢眼，市场消息称，新租客为金融机构，预计为近年积极于核心区租舖的星展银行。

尖沙咀弥敦道50号金域假日酒店巨舖，以每月逾100万租出。

东方表行曾租用近18年

该巨舖旧租客东方表行，早于2007年承租该复式舖，开设名表劳力士（Rolex）专门店，高峰期月租约330万，随后多番续租，租金因应市况回调，市场消息指，近年降至每月逾100万，惟最后品牌决定不续租，若按最新成交月租计算，租金较高峰期下跌约70%，亦是核心区舖位普遍跌幅。

在2023年10月，星展银行租用中环皇后道中16至18号新世界中心地下18号地舖连地库，面积共约1.2万方呎，月租约180万，平均呎租约150元，旧租客则为时装名店JOYCE Boutique。

相关文章：

星展银行租逾万呎中环巨舖 月租180万元 较高峰期跌逾70%