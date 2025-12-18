将军澳车位天价7300元放租 贵同区6成 代理：全场唯一放盘

在香港生活，车位长期紧张是常识，月租亦因供求问题而上升。近日一则将军澳日出康城车位放租帖文引发热议，原因是该车位以每月7300元招租，远高于区内其他私人屋苑车位月租。

据《将军澳区车主群》帖文，该独立车位位于将军澳日出康城9期MARINI，将于12月底交吉，发文者更以「手快有手慢无」作招徕。《星岛头条》记者联络负责的代理，对方确认业主的租金开价为每月7300元，目前车位尚未租出。其后记者问及同一个车场是否有较平的车位放租时，代理称仅有一个车位。记者翻查其他帖文，同一屋苑的一个大单边车位曾于今年7月以每月7000元放租。

帖文发布后，不少人对车位以如此高价放租大感愕然，留言称「7300? 系唔系打错？真系有人租？」、「7千几？好似贵咗㖞」更有人讽刺道「7300我攞嚟坐的士唔好！点解要你个位」、「几时将军澳变成超级富人区？」有人回应「原本仲以为自己唔知市价，见到大家啲comment先放心晒。」另有意见指，以这个租金水平已足够租住单位，「7300我租单位啦」、「新界租到300呎村屋了」。

然而，有人认为该开价尚算合理，并将日出康城与港岛指标屋苑「太古城」比较，指出「LP康城系被喻为太古城2.0，7300算平，过两年大升市，车位可能租金要$10500/月左右。」不过，此说法引来不少反驳，有人指太古城配套较佳，且港岛区风水更胜一筹，亦有人质疑「有咩分析支持到两年后10500蚊一个月呢个推论？」，另有人指出，现时太古城车位月租仅约3500元至4000元。

根据代理网站资料，现时将军澳区内其他私人屋苑如天晋、The Parkside、帝景湾等，车位月租普遍介乎4300至5500元之间，与上述车位7300元水平有明显差距。

即睇将军澳12大屋苑月租车位租金

将军澳市中心屋苑停车场及月租租金

屋苑：天晋

地址：唐贤街9号

月租租金：约4500元

屋苑：宝盈花园

地址：唐俊街11号

月租租金：约3600元

屋苑：嘉悦

地址：至善街9号

月租租金：约4300元

屋苑：Capri

地址：唐贤街33号

月租租金：约4300元

屋苑：Savannah

地址：至善街3号

月租租金：约4,500元

屋苑：Monterey

地址：唐俊街23号

月租租金：约4800元

屋苑：海翩汇

地址：唐俊街21号

月租租金：约5500元

屋苑：君傲湾

地址：唐俊街9号

月租租金：约4600元

屋苑：The Parkside

地址：唐俊街18号

月租租金：约4900元

屋苑：将军澳广场

地址：唐德街1号

月租租金：约4600元

屋苑：蓝塘傲

地址：唐贤街29号

月租租金：约4800元

屋苑：将军澳中心

地址：唐德街9号

月租租金：约3800元

早年有投资车位的资深投资者林一鸣表示，如投资车位最好选择大型屋苑车位，因住在大型屋苑的住户特性大多为中产家庭，大约30多岁至40多岁，不论是接送小朋友上学或是老人家出入都最需要用车；住户与车位比例最理想为6比1，即6个住户争1个车位，不愁无租客。

即睇投资车位3大贴士：

他指，将军澳日出康城、沙田第一城及启德等地区不乏大型屋苑，人口密度高，车位相对比例较少，符合投资要求。相反，半山区车位为1比1，「好难炒得起」，另外深井青龙头豪景花园车位十分充足，有很多车位根本就租不出去，早几年一个车位炒到60﹑70万元，现在已大跌逾4成至40多万元。