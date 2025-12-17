美联料明年楼价升10%至15% 一手成交量有望再创新高

美联预计明年楼市料继续「价量齐升」，在减息效应、财富效应、经济增长、政策利好、租金上涨，以及库存量减等利好因素支持下，楼价明年全年升10%至15%。

美联集团行政总裁（住宅）马泰阳表示，明年楼市料继续「价量齐升」，预计楼价明年全年升10%至15%。其中一手成交量明年料录2.1万宗，按年增约5%，能续创纪录新高；二手成交量就按年增约9%至5万宗的5年高位。

马泰阳预期，新盘明年推盘状况热闹，供应逾2.6万伙，吸引4大入市动力，包括换楼客、上车客、豪宅客及内地客，令楼市复苏轨道上行得更稳更远。

受减少印花税政策支持，细价楼带动楼市的情况非常明显，并启动换楼链，令整体楼市向好发展。

马泰阳另公布公司最新发展部署，指公司2025年率先扩张，属今年唯一分行数量正增长的地产代理行，明年将继续「加人加行」，增加人手及分行数字现阶段都不会设定上限。

美联研究中心分析师岑颂谦指，今年一手成交中，货尾占比达52%，为历年新高。在全新盘及货尾销售双线并行下，供应消化速度加快。货尾量连跌10个月，令供应过剩情况得以舒缓。

岑颂谦相信，息口会继续回落，封顶息仍有下降空间，有机会于明年调整，仍然能惠及本港楼市。

外围经济环境方面，IPO重上全球第一，带来换楼需求，故料对中高价及豪宅物业都会有推动作用，有望跑赢大市。

此外，投资需求持续活跃，根据集团的观察，买楼收租客有逾5成的按年增长，持货不足1年短线转售的成交数字按年增加1.7倍。集团另预计租金明年有5%上升空间，在租金高企下，物业明年仍会成为受追捧的投资项目。

