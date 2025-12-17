Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泛海屯门蓝地申建336伙 较旧方案增加82%

更新时间：14:12 2025-12-17 HKT
发布时间：14:12 2025-12-17 HKT

泛海国际持有的屯门蓝地一幅商业地，最新向城规会抛新方案，申请放宽地积比率及建筑物高度限制，以建1幢楼高20层的商住物业，以提供336伙住宅单位，较2023年获批的旧方案增加152伙或82.6%。

可建总楼面约11万方呎

据城规会文件显示，项目位于屯门蓝地丈量约份第130约地段第531号余段等，即邻近港铁蓝地轻铁站、盈溢居对出，目前属「商业」及显示为「道路」的地方地带，申请分层住宅发展及商店及服务行业用途，以及略为放宽地积比率及建筑物高度限制。

上述项目发展地点占地约2.3万方呎，包括1.6万方呎政府土地。最新地盘面积对比2023年获批的旧方案，地盘扩大约6795方呎，增加约40.2%。

项目地积比率维持约5倍发展，当中住宅部分由旧方案的4.957倍，申请放宽至4.97倍发展，以兴建1幢楼高20层的综合用途楼宇，提供336伙，亦较旧方案的184伙，增加152伙或82.6%，平均每户单位面积约350方呎，最新可建总楼面约11.77万方呎，对比旧方案增加3.4万方呎或40.6%。

而非住用楼面则以地积比率约0.03倍发展，可建总楼面约699.66方呎，则减少约28方呎。另外，建筑物高度限制由64.45米（主水平基准以上．下同），因而增加至74.425米。

整个项目地下设有住宅大堂及商舖，停车场设于地下及1楼，提供90个车位；而2楼及3楼分别设有住客康乐施及有盖绿化平台；3楼至19楼为住宅楼层。上述项目料于2030年落成。当中停车场位置亦因应新例，由地库改作在地面兴建。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

