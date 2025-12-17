TML单位意向售价8500万元 意向呎租20元

美联工商客户经理熊国贤表示，荃湾TML广场低层单位之出售及租赁事宜，建筑面积约16,262平方呎，并连接一个面积约21,674平方呎的特大私人平台花园，属香港市场上极为罕有的优质工业物业。意向售价为8,500万港元，平均呎价约4,227港元；同时提供租赁选择，月租325,240港元，平均呎租约20元。

熊国贤续指，该单位楼底高约14呎8吋，空间极为宽敞，并附带现有装修，可节省用户前期投入。物业配备12部客梯及4部货梯，冷气系统24小时运作，整体配套完善，入驻即可用，能充分满足现代化企业对高效营运环境的需求。

熊国贤补充，物业坐落荃湾海盛路3号核心位置，属荃湾西工商业区重点地段，步行约5-8分钟即可抵达港铁荃湾西站。