Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TML单位意向售价8500万元 意向呎租20元

楼市动向
更新时间：12:18 2025-12-17 HKT
发布时间：12:18 2025-12-17 HKT

美联工商客户经理熊国贤表示，荃湾TML广场低层单位之出售及租赁事宜，建筑面积约16,262平方呎，并连接一个面积约21,674平方呎的特大私人平台花园，属香港市场上极为罕有的优质工业物业。意向售价为8,500万港元，平均呎价约4,227港元；同时提供租赁选择，月租325,240港元，平均呎租约20元。

熊国贤续指，该单位楼底高约14呎8吋，空间极为宽敞，并附带现有装修，可节省用户前期投入。物业配备12部客梯及4部货梯，冷气系统24小时运作，整体配套完善，入驻即可用，能充分满足现代化企业对高效营运环境的需求。

熊国贤补充，物业坐落荃湾海盛路3号核心位置，属荃湾西工商业区重点地段，步行约5-8分钟即可抵达港铁荃湾西站。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
16小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
18小时前
港漂妈妈卖内地楼换香港家 1个月内极速完成 形容 「今年最大冒险决定」
港漂妈妈卖内地楼换香港家 1个月内极速完成 形容 「今年最大冒险决定」
楼市动向
6小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
2025-12-16 09:00 HKT
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
15小时前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
19小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
4小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
12小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
2小时前