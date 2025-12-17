旺角番发复式巨舖 意向月租88万 平均呎租约77元

近期零售消费业改善，旺角弥敦道番发大厦三层特色商舖招租，意向月租约88万，平均呎租约77元。

中原（工商铺）商铺部高级分区营业董事黄少康表示，旺角弥敦道701号番发大厦地下至3楼，位处弥敦道与快富街单边，地下至3楼商舖招租，地下约1337方呎、一楼约3280方呎、二楼约3434方呎、三楼约3434方呎，总建筑面积约11485方呎，意向月租约88万，平均呎租约77元。

他指出，该地舖配备有约4.6米特高楼底，舖面为全透明玻璃设计，可提供广告展示空间。黄氏续称，一楼至3楼舖面规模适中，租户可灵活调整，该巨舖设独立升降机，直达地下至三楼。适合银行、零售、餐饮、娱乐、证券金融服务、医美、健身、连锁餐饮及高端零售等。

黄氏认为，近期银行及证券行活跃，汇丰银行以每月约400万租用铜锣湾京华中心地下至4楼楼面，长桥证券亦以每月约120万，承租罗素街58号地舖及多层楼面。