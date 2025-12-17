佐敦弥敦道巨舖 每月25万租出 连锁食肆进驻 较旧租金加幅25%

近年来港游客由「购物游」改「深度游」，消费模式大为改变，具香港特色的连锁食肆受追捧，港式烧鹅店曾经大肆扩张，原以为市场接近饱和，近期，佐敦弥敦道闹市一个地舖，由烧鹅店以每月25万承租，平均呎租115元，较旧租金加幅25%。

巨舖面积2177方呎

九龙佐敦弥敦道221B至221E号恒福商业中心地下G1A及G1B号舖，建筑面积各约1049及1128方呎，合共2177方呎，以每月约25万租出，平均呎租115元，新租客连锁烧味集团「榕记陈皮烧鹅」，旧租客「港里冰厅」，2021年疫市期间以每月20万进驻，早前约满撤出，舖位随即租出。

佐敦弥敦道221B至221E号恒福商业中心地下G1A及G1B号舖，以每月约25万租出。

较旧租金加幅25%

业内人士分析，上述舖位旧租客茶餐厅疫市期间承租，当时两地封关，本港食肆等民生行业表现理想，疫市后因港人外游而生意大跌，食肆表现未如预期，现时租出该舖，较疫市期间加租25%，亦足见烧鹅店承租能力高。

现场所见，该地舖已围板，标示明年2月该店开幕，目前该舖位如火如荼装修中。

本港烧鹅店名字甚为相似，去年6月，油麻地砵兰街50至52号相连舖，面积共约2500方呎，获「榕哥陈皮烧鹅」承租，月租约14.8万，平均呎租约59元。

据了解，前租客为火锅店，月租约13.5万，新「榕哥陈皮烧鹅」目前在湾仔道、尖沙咀及佐敦均有分店。

目前，连锁烧味集团最密集的街道为金马伦道，变身「烧鹅一条街」，街上4间不同集团的连锁店烧鹅店并存，生意看似不错，舖位呎租由52元至198元，其中，呎租高近200元，因为接近弥敦道的缘故。

其中，尖沙咀漆咸道南61至65号百乐酒店地下5至8及22号舖，位处金马伦道单边，建筑面积2456方呎，由榕记陈皮烧鹅承租，月租21万，平均呎租86元。