拍卖场竞投「笋盘」 银主盘连沽14伙 何文田汇景大厦中层户1175万拍出

临近年底，买家入市速度加快，随着一手新盘销售有所放缓，不少用家及投资者涌入拍卖场竞投「笋盘」。昨日拍卖场即场拍出14个银主盘，最为瞩目属何文田汇景大厦中层户，获抢高145万或14%，以1175万拍出。

汇景大厦成交价1175万

环亚拍卖行昨举行该行今年最后一场拍卖会，合共推出67项物业拍卖，吸引约150至160人出席抢盘，并即场拍出14个银主盘。其中成交金额最高物业为何文田汇景大厦中层A室，面积1163方呎，银主开拍价1030万，获抢高145万或14%，以1175万连同1个车位拍出，呎价10103元。

其余物业包括鲗鱼涌南丰新邨1座中层D室，面积516方呎，开拍价490万，获4至5组客抢高90万或18%，以580万拍出，较银行估价的627万低47万或7%，呎价11240元。若以原业主于2022年的770万购入价计，单位3年间帐面蒸发190万或约25%。

新峰花园516万拍出

大埔新峰花园御峰豪园26座低层D室，面积800方呎，开拍价455万，最终获抢高至516万拍出，较银行估价的664万低148万或22%，呎价6450元。若以原业主于2010年的338万购入价计，单位15年内升值178万或约53%。

屯门华都花园2座中层H室，面积414方呎，开拍价297万，最终以362万拍出，较银行估价的351万高11万3%，呎价约8744元。若以原业主于2023年的460万购入价计，单位2年间帐面蚀让98万或21%。

沙田穗禾苑A座高层1室，面积473方呎，开拍价315万，最终以350万拍出，较银行估价的386万低36万或9%，呎价约7400元。

马鞍山锦英苑E座高层8室，面积401方呎，开拍价294.03万，最后以327万拍出，较银行估价的432万低105万或24%，呎价约8155元。

北角文澜楼低层A室，面积398方呎，附连152方呎平台，开拍价270万，最终获抢高50万或约19%，以320万拍出，呎价8040元。

屯门OMA by the Sea 2座中层B8室，面积352方呎，开拍价270万，最终以315万拍出，呎价约8949元。若以原业主于2020年的470.2万购入价计，单位5年间帐面蒸发155.2万或33%。