明年楼市向好 料平稳发展 大昌周俊豪：三大利好因素带动 市况趋明朗

众多利好消息支持下，楼市正面发展。大昌地产营业部主管周俊豪认为，不利楼市因素已浮现，前景变得明朗化，随着内地来港人士增加，带动租务需求，继而吸引投资者买楼收租，两项因素互相带动，达至相辅相成效果，配合减息周期推动明年楼市成交及租赁继续向好发展。

访问言论重点 新来港人士租务需求带动投资者入市，同时推动买卖及租赁市场

息口向下减轻用家供楼负担，增加置业意欲

楼市前景明朗化，相信明年楼市平稳向好

豪宅供应稀罕，对未来升势看高一线

股市向好带来的财富效应，为豪宅市场增添动力

旗下港岛南新盘璟南主打4房，将以现楼形式招标推售

差估署最新资料显示，10月私宅楼价指数按月升0.41%，连升5个月之余，更创逾1年新高。周俊豪接受本报访问时表示，环球经济环境趋向稳定，即使存在不利楼市发展的因素，但相信影响均已浮现，令楼市前景变得明朗化，相信明年楼市继续平稳向好发展，而楼价升幅则要视乎买家入市信心的回复速度。

豪宅潜力相对较高

周俊豪又认为，另一利好楼市因素属息口走势，减息周期重临增加不同买家的入市意欲。除因供楼负担减轻而置业的自用客之外，租金持续攀升及保持增长的租住需求，令买楼作投资用途的意欲变强，近期投资者入市个案屡见不鲜，甚至有不少新盘录买家大手购入多于1个单位。

大昌周俊豪表示，大众市场竞争较激烈，公司会继续专注豪宅市场。

明年楼价平稳上扬

对于豪宅市场，周俊豪认为，始终供应十分有限，因此楼价受到支持，应该没有再下跌空间，明年平稳上扬。其中动辄需要逾亿的超级豪宅，目标客源通常为社会名门望族，要展现项目独特优势，留下深刻印象才能吸引买家入市。以旗下浅水湾108为例，项目坐落传统豪宅地段，能俯瞰整个浅水湾泳滩。项目采全玻璃幕墙设计，于独立屋项目而言实属罕见。

市场上另一类豪宅，主要指一些宽阔的大分层单位，虽然楼价不及超级豪宅，但成为不少家庭客升级选择，预计在股票市场向好带来的财富效应下，这类单位成交价及成交量均会向上。

与近半年重回升轨的楼价不同，本港整体租金持续向上，并已到达历史新高水平，周俊豪指出，旗下有项目正在招租或租出，让公司能够于最前线了解现时租务市场的变化。首先，对于大众租务市场而言，相信会保持畅旺，原因是政府继续透过不同计划输入外来人才，同时放宽本地大学非本地生比例，预期中小型单位的租楼需求有增无减。财力好的人都买楼投资，其中不少投资者对学生宿舍的范畴感兴趣，以迎合上述的租务动力。

周俊豪又估计，豪宅租务市场亦有支时，维持近年高位，因为相较早前几年，今年无论从内地或海外有更多公司来港上市，这些公司的高管及股东等高层人士都有住屋需求，普遍会倾向先租楼，稳定再作置业打算，为本港豪宅租务市场带来一定需求。

问及未来会透过那些途径增加土地储备，周俊豪指出，公司比较专注豪宅市场，现时主打中小型单位的大众市场竞争相对比较激烈，对比之下豪宅可塑性及发展潜力相对较高，在开则及用料等方面都可以有相对大的发挥空间。所以在考虑增加土地储备时，会继续针对相对小众的豪宅市场，较留意港岛及九龙一些发展成熟的豪宅地段会否有地皮放售，若政府推出豪宅地皮亦会有兴趣参与竞投。事实上，旗下港岛南豪宅新盘璟南，正是公司于2020年5月以13.3亿投得，未来会积极考虑入标竞投。

港岛南豪宅璟南均为4房大单位

新盘市场气氛升温，发展商纷纷部署推盘大计。大昌周俊豪透露，公司旗下港岛南豪宅新盘璟南，正部署近月以现楼形式推出，项目提供单位均为4房大单位，料能迎合中港不同地方的豪客入市需要。

周俊豪表示，项目已经获批入伙纸，先前曾考虑以楼花形式推售，但始终认为让买家亲身到现场视察，更能体验项目的优势，故现时计划待现场执修等准备工作更完善后，近月开放现楼示范单位供潜在客户参观并展开销售。

璟南提供38伙，其中32伙为分层单位，余下6伙属特色户，全属4房间隔，最细单位面积近1600方呎。

璟南提供38伙，其中32伙为分层单位，余下6伙属特色户，全属4房间隔，最细单位面积近1600方呎，预计全盘会以招标形式推售，价格会参考同区及近期热销楼盘的4房单位成交价，如黄竹坑站港岛南岸中多个期数项目都有4房单位提供，成交价会成为参考，同时启德的4房单位受市场欢迎，都会成为参考之一，相信项目单位价格均达4000万或以上。

客源方面，周俊豪预计会受到一些习惯居住于港岛的传统中产家庭欢迎。事实上，尽管项目未正式推出，但已接获不少查询，「偷步」了解项目的资讯，主要为同区家庭客。另外，港岛豪宅一向受内地豪客追捧，料项目推出后，客源中亦有部分为内地客。

此外，旗下浅水湾108提供8间大宅，公司一直以相对惜售及低调的形式推盘，过去曾有准买家洽谈，想要一次过购入整个项目，供整个家族居住，发展商对此亦会考虑。至于旗下山顶宾吉道3号项目，提供6幢洋房，面积由4432至4893方呎，周俊豪指现时接受洽购及洽租。

记者 蔡子俊 摄影 卢江球