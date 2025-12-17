港漂感港楼月供与租金相若 果断卖内地楼换香港家

政府今年2月底宣布楼市全面撤辣，加上本港按息回落，买家入市态度转趋积极。有港漂分享置业故事，指自己在港工作几年后，有安定下来的念头，加上香港楼价已回落至可负担水平，月供与租金相若，最终决定卖出内地物业，再买入香港一个上车盘。

该位港漂表示，原本出租的内地单位因租客提前退租，同时孩子明年将升读小一，加上深港跨境上班已长达一年多，相当疲惫，让她坚定了「在港安家」的决心，随即请父母协助出售内地物业，同时开始积极在港睇楼。

起初，她参观过多个新盘，但考虑到预算约400万元，加上孩子升学，需要预留时间办理各项手续，所以不会考虑楼花楼盘，转而专注于二手市场。

在地区选择上，她认为中西区楼价过高、北角等地又离上班地点太远；屯门、元朗虽然价位吸引，但地理距离与生活圈不熟悉，最终决定聚焦于九龙及新界东铁沿线，并决定重点放于沙田及大围一带屋苑。

她表示，留学期间曾居住于大围，对环境相当熟悉，认为校网不错之余，相较于九龙市区的挤迫压抑，区内自然环境更佳，而且大围作为交通中转站，往返深圳及九龙均十分方便。经过多番筛选与比较，这位港漂妈妈最终购入大围一个屋苑的单位，并已完成收楼。