楼市重现「北水」热潮 港漂感港楼月供与租金相若 果断卖内地楼换香港家

楼市动向
更新时间：06:00 2025-12-17 HKT
发布时间：06:00 2025-12-17 HKT

政府今年2月底宣布楼市全面撤辣，加上本港按息回落，买家入市态度转趋积极，更吸引愈来愈多普通话买家上车。近期有港漂分享置业经历，指自己在港工作几年后，有安定下来的念头，加上香港楼价已回落至可负担水平，最终决定卖出内地物业，再买入香港一个上车盘。

该位港漂表示，深港跨境上班已长达一年多，相当疲惫，有感现时月供与租金相若，让她坚定了「在港安家」的决心，随即出售内地物业，同时开始积极在港睇楼。起初，她参观过多个新盘，但考虑到预算有限，转而专注于二手市场。

在地区选择上，她认为中西区楼价过高、北角等地又离上班地点太远；屯门、元朗虽然价位吸引，但地理距离与生活圈不熟悉，最终决定聚焦于九龙及新界东铁沿线，并决定重点放于沙田及大围一带屋苑。

该港漂表示，留学期间曾居住于大围，对环境相当熟悉，认为校网不错之余，相较于九龙市区的挤迫压抑，区内自然环境更佳

她表示，留学期间曾居住于大围，对环境相当熟悉，认为校网不错之余，相较于九龙市区的挤迫压抑，区内自然环境更佳，而且大围为交通中转站，即使往返深圳及十分方便。经过多番筛选与比较，最终购入大围一个屋苑的单位，并已完成收楼。

11月成交金额高达159.8亿

除了上述个案之外，本港楼市重现「北水」热潮，根据中原最新数据显示，今年首11个月以普通话拼音登记的买家，成交宗数达12550宗，涉及金额1256亿，双双创历史新高，预计今年全年成交量及金额，有望挑战1.38万及1380亿。

尽管上月普通话拼音买家的成交宗数回落至1263宗，属两个月低位，但为连续9个月逾千宗，首11个月累计达12550宗，已经超越去年全年约11631宗，再创1995年有纪录以来新高。

至于上月普通话拼音买家涉及的成交金额，高达159.8亿，按月增加近3%，平均每宗成交金额达1266万，较10月1137万，增加逾一成，连升五个月，反映购买力正在升级。首11个月累计，这类买家涉及的成交金额1256亿，较去年同期1208亿，高出约4%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

