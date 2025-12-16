Blue Coast II连沽2伙 套现逾7243万 预告上调招标意向价

由长实及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸新盘Blue Coast II 4房户销情持续，今日再度标售两伙4房双套连储物房及洗手间；分别是位于3座29楼A室，面积1,267方呎，成交金额3,712.31万元，呎价29,300元；以及位于3座6楼B室平台特色户，面积1,181方呎，连平台589方呎，成交金额3,531.19万元，呎价29,900元。

据了解，两宗成交均属本地外区换楼客，钟情单位可享香港仔海湾及深湾游艇会一带景致，同时看好项目无缝连接铁路及商场，会所及配套齐全，加上楼花期短，故加快入市步伐，跨区升级换楼。

长实营业部首席经理郭子威表示，Blue Coast II自上周开放现楼4房装修示范单位后，吸引众多准买家亲临参观，并火速售出4伙，反映铁路商场优质大户深受市场欢迎，亦显示市场对豪宅前景充满信心。

郭子威重申，集团正考虑下周上调高层4房单位的招标意向价，预料幅度约5%。