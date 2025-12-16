Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌忠信一篮子工厦放售 意向价逾1.96亿

楼市动向
更新时间：14:58 2025-12-16 HKT
发布时间：14:58 2025-12-16 HKT

葵涌永业街忠信针织中心一篮子工厦，透过第一太平戴维斯放售，总建筑面积约65412方呎，意向价逾1.96亿，意向呎价3000元。

总面积约65412方呎

上址为葵涌永业街1至3号忠信针织中心，该厦8至11楼及13楼全层，连5个车位及天台，总建筑面积约65412方呎，将按现有状况连租约出售，项目每层建筑面积约12984方呎，楼层高度约3.6米，楼面承重约每方呎150磅，适合多元工业及仓储用途。

另外，物业配备5个私家车位，大厦设3部货梯及1部客梯，满足企业日常营运及物流需求。

该物业坐拥三面单边，出售之物业间隔方正，室内少柱，四面均设窗户，采光极佳，物业坐落葵涌商贸区，毗邻商厦KC100，地标甲厦新都会广场，以及葵涌广场等，步行约6分钟即达葵兴港铁站。

葵涌忠信针织中心一篮子工厦，意向价逾1.96亿。
葵涌忠信针织中心一篮子工厦，意向价逾1.96亿。

意向呎价3000元

第一太平戴维斯副董事总经理及九龙销售部主管萧兆新表示，该物业意向呎价约3000元，价格已包括5个车位及天台，连约出售，主要租户承租逾20年，长线收租可获取稳定收入。

此外，物业毗邻房委会公屋项目，预期未来生活配套进一步完善。业主自物业落成逾30年以来一直长线收租，从未放盘。过去10年全幢仅录一宗成交，各业主惜售，无论作为投资收租或自用，均属好选择。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

