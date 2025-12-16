甲厦录47.6万方呎净吸纳 创2019年第二季新高

戴德梁行表示，截至11月中，今年第四季甲厦表现亮眼，整体净吸纳量升至47.6万方呎，创2019年第二季以后新高，并带动年初至今累计净吸纳量达近110万方呎。

整体待租率降至18.8%

该行指出，净吸纳量上升，主要受市场气氛转好、以及租金和售价调整至吸引水平，促使企业用户趁低吸纳空置楼面所带动。新供应方面，第四季得数码港五期竣工，将为市场注入约23万方呎楼面，尽管新供应增加，由于租赁需求稳定，整体待租率降至18.8%。

戴德梁行香港董事总经理萧亮辉表示，受首次公开招股（IPO）带动，甲厦需求和租赁增加，中区租金按季（11月对比9月）反弹1.6%，区内超甲厦更升2.5%，令整体租金于季内回稳至0.1%，年初至今跌幅轻微收窄至4.1%。

截至11月中，香港甲厦暂录约110万呎正吸纳量，金融业受惠于IPO活跃势头，带动来自相关企业及上下游行业租赁需求，单计第四季金融业租赁占新租赁成交面积逾三分一。最瞩目为简街资本（Jane Street）今年中向恒基预租中环新海滨三号用地第一期6层楼面，面积逾22.3万方呎，每呎137元月租逾3000万，租期5年，2028年1月1日起租约生效，日后有权续租4年，按市值厘定。